A favor das cotas nas universidades

Segundo esses levantamentos, a proporção de docentes identificados com posições de esquerda permaneceu majoritária ao longo dos últimos anos, embora tenha oscilado de mais de 80% em 2022 para cerca de 63% em 2025. No mesmo período, a parcela de professores conservadores permaneceu bastante reduzida, partindo de aproximadamente 1% e continuando em patamar minoritário.





No Brasil, o levantamento sistemático sobre esse tipo de diversidade ainda é escasso. Essa ausência de dados dificulta uma discussão mais precisa sobre a composição intelectual das universidades brasileiras.





Um estudo de Caroline Pacievitch e Luis Fernando Cerri, publicado na revista Antíteses, com professores de História de países do Mercosul, encontrou que 84,5% dos brasileiros pesquisados preferiam siglas partidárias de esquerda. Embora se trate de uma amostra limitada, o resultado sugere que a questão merece investigação mais ampla.





O ponto desses números não é julgar a opinião individual de cada professor. Professores, como quaisquer cidadãos, têm plena liberdade para formar suas convicções políticas, morais e intelectuais.





O problema surge quando o conjunto institucional se torna excessivamente homogêneo, porque a homogeneidade tende a reduzir o contraste de perspectivas, empobrecer o debate e limitar o alcance das perguntas formuladas em sala de aula e na pesquisa.





Estudos sobre diversidade intelectual e produção acadêmica sustentam que a baixa diversidade de pensamento pode comprometer a qualidade das ciências sociais, porque valores compartilhados por um grupo intelectualmente homogêneo influenciam perguntas de pesquisa, hipóteses, critérios de avaliação e conclusões.





A crítica não pressupõe má-fé dos pesquisadores. O ponto é mais simples: comunidades intelectuais funcionam melhor quando suas premissas podem ser examinadas por pessoas que não partem necessariamente dos mesmos pressupostos.





Essa preocupação é especialmente relevante nas humanidades, em que a avaliação do trabalho acadêmico depende com frequência de juízos interpretativos. Diferentemente das áreas em que o erro pode aparecer com maior objetividade por meio de cálculo, experimento ou replicação técnica, muitas discussões humanísticas dependem de critérios argumentativos, repertório teórico e julgamento avaliativo.





Quando os avaliadores compartilham premissas muito semelhantes, aumenta o risco de que a qualidade seja confundida com conformidade intelectual. O dissenso, nesse ambiente, pode ser lido menos como contribuição e mais como desvio.