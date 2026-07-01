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Amarildo Santos

Artigo de Opinião

É advogado especialista em Direito do Magistério
Amarildo Santos

Quem cuida de quem ensina?

Valorizar o magistério não é apenas reconhecer a importância dos professores em discursos oficiais. É garantir que a legislação seja cumprida
Amarildo Santos
É advogado especialista em Direito do Magistério

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 17:37

Publicado em 

01 jul 2026 às 17:37
Chegamos ao último mês do primeiro semestre letivo. Para milhões de estudantes, é tempo de provas, trabalhos, fechamento de notas e expectativa pelas férias. Para os professores, porém, esse período costuma significar algo diferente. 

O acúmulo de tarefas que muitas vezes se estende para além dos muros da escola e invade noites, finais de semana e momentos que deveriam ser destinados ao descanso.


Existe uma ideia equivocada de que o trabalho do professor se resume ao tempo em que ele está diante dos alunos. Quem convive com a realidade escolar sabe que não é assim. 

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Professor Pexels

A aula que aconteceu pela manhã foi preparada no dia anterior. A avaliação aplicada aos estudantes precisa ser corrigida depois. O acompanhamento da aprendizagem exige análise, reflexão e planejamento contínuo.

Por essa razão, a legislação brasileira determina que parte da jornada seja destinada às atividades extraclasse. 


A chamada hora-atividade não foi criada como um privilégio. Ela surgiu do reconhecimento de uma realidade objetiva. Ensinar exige tempo para muito mais do que ministrar conteúdo.

O problema é que, em diversas redes de ensino, ainda existe uma distância significativa entre aquilo que a lei prevê e aquilo que o professor encontra no seu cotidiano. Quando o tempo destinado ao planejamento não é respeitado, o trabalho não desaparece. 


As provas continuam precisando ser corrigidas. Os relatórios continuam precisando ser preenchidos. As aulas continuam precisando ser preparadas.

O que muda é o local onde tudo isso acontece. O trabalho sai da escola e entra na sala de casa, ocupa parte da noite, invade finais de semana e reduz o tempo destinado ao descanso e à convivência familiar. Não se trata apenas de uma discussão sobre jornada de trabalho. Trata-se também de uma discussão sobre saúde.

Nos últimos anos, o Brasil passou a conviver com números cada vez mais preocupantes relacionados ao adoecimento mental dos trabalhadores. Ansiedade, depressão, exaustão emocional e síndrome de burnout deixaram de ser temas restritos aos consultórios e passaram a integrar o debate sobre as relações de trabalho.

A recente atualização da Norma Regulamentadora nº 1 reforçou essa preocupação ao exigir que empregadores identifiquem e gerenciem fatores de risco psicossociais nos ambientes laborais. É um avanço importante. Afinal, a saúde mental não pode mais ser tratada como um assunto secundário.

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É evidente que os desafios enfrentados pelos professores não se resumem à sobrecarga de trabalho. A realidade educacional é complexa e envolve múltiplos fatores. Mas ignorar o impacto de jornadas excessivas significa fechar os olhos para uma situação que milhares de profissionais relatam diariamente.

O Brasil costuma discutir educação olhando para indicadores, metas e resultados. São debates necessários. Mas existe uma pergunta que vem antes de todas elas. Como esperar uma educação forte quando aqueles que sustentam o processo educacional trabalham sob permanente desgaste?

Valorizar o magistério não é apenas reconhecer a importância dos professores em discursos oficiais. É garantir que a legislação seja cumprida. É assegurar condições adequadas de trabalho. É compreender que a qualidade da educação está diretamente ligada às condições oferecidas a quem ensina.

Nenhuma escola será melhor do que a capacidade que ela tem de cuidar de seus educadores. Por isso, neste momento em que o semestre se aproxima do fim e a sobrecarga se torna ainda mais visível, talvez seja hora de fazermos uma reflexão simples, mas necessária. Quem está cuidando de quem ensina?

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