Quem cuida de quem ensina?

A aula que aconteceu pela manhã foi preparada no dia anterior. A avaliação aplicada aos estudantes precisa ser corrigida depois. O acompanhamento da aprendizagem exige análise, reflexão e planejamento contínuo.



Por essa razão, a legislação brasileira determina que parte da jornada seja destinada às atividades extraclasse.





A chamada hora-atividade não foi criada como um privilégio. Ela surgiu do reconhecimento de uma realidade objetiva. Ensinar exige tempo para muito mais do que ministrar conteúdo.



O problema é que, em diversas redes de ensino, ainda existe uma distância significativa entre aquilo que a lei prevê e aquilo que o professor encontra no seu cotidiano. Quando o tempo destinado ao planejamento não é respeitado, o trabalho não desaparece.





As provas continuam precisando ser corrigidas. Os relatórios continuam precisando ser preenchidos. As aulas continuam precisando ser preparadas.



O que muda é o local onde tudo isso acontece. O trabalho sai da escola e entra na sala de casa, ocupa parte da noite, invade finais de semana e reduz o tempo destinado ao descanso e à convivência familiar. Não se trata apenas de uma discussão sobre jornada de trabalho. Trata-se também de uma discussão sobre saúde.



Nos últimos anos, o Brasil passou a conviver com números cada vez mais preocupantes relacionados ao adoecimento mental dos trabalhadores. Ansiedade, depressão, exaustão emocional e síndrome de burnout deixaram de ser temas restritos aos consultórios e passaram a integrar o debate sobre as relações de trabalho.



A recente atualização da Norma Regulamentadora nº 1 reforçou essa preocupação ao exigir que empregadores identifiquem e gerenciem fatores de risco psicossociais nos ambientes laborais. É um avanço importante. Afinal, a saúde mental não pode mais ser tratada como um assunto secundário.



