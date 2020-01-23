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Dica da Lucy

Veja como remover as manchas do box do banheiro

Confira as dicas da Lucy para limpar ou manter o box de vidro do banheiro sem manchas

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 15:04

Públicado em 

23 jan 2020 às 15:04
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Lucy ensina o passo a passo para manter o box do banheiro impecável. Crédito: Pinterest
A tarefa é simples caso o vidro não tenha sido danificado. Afinal, o aspecto esbranquiçado, que não desaparece mesmo após uma boa esfregada, pode ser desgaste ou corrosão e não sujeira. Neste caso, talvez um polimento com profissional especializado resolva, caso contrário, para ter um vidro transparente novamente, apenas trocando.
Agora, se o box de vidro aí da sua casa esteja precisando de uma boa faxina, anote as dicas:
Sem tempo para lavar todo dia? Então coloca um rodinhrodo dentro do box e, após o banho, jogue um pouco de água e seque-o. Este simples hábito evita que os respingos de sabão e produtos de higiene pessoal grudem no vidro.

Manutenção do Box

O box de vidro deve ser lavado com água e detergente pelo menos 2 vezes na semana. Além disso, faça uma boa limpeza com uma solução desengordurante, mantendo limpo evitando aparecimento das manchas. Basta misturar 1 xícara de vinagre de álcool, 1 xícara de água e 2 colheres detergente. Borrife e limpe com esponja ou pano.

Faxina

Lavar com detergente funciona quando não está encardido. Caso o vidro esteja muito sujo, lave com saponáceo cremoso ou um limpador para limpeza pesada que facilita a remoção da sujeira.

Manchas Persistentes

Quando a mancha insistir, aplique na esponja um removedor sem cheiro, esfregue. Deixe agir 10 minutos, esfregue  mais uma vez e lave normalmente.
O removedor é a versão doméstica do querosene e você encontra facilmente nos supermercados, inclusive na versão sem cheiro. Ele é coringa na remoção de sujeira, crostas, gordura nos azulejos, exaustor da cozinha e cola em revestimentos.
Dica: Não use sabão em pó para lavar banheiro, pois ele requer muita água para ser removido. Muitas vezes os resíduos mancham os revestimentos.

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