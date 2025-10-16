Letícia Gonçalves
Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta

Veja quem é o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo

Magistrado foi eleito nesta quinta-feira (16) pelo Pleno da Corte

Vitória
Publicado em 16/10/2025 às 15h21
Juiz Aldary Nunes Junior
Juiz Aldary dos Santos Junior. Crédito: Divulgação/TJES

Sem surpresas, o juiz Aldary Nunes Junior foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). O magistrado foi eleito nesta quinta-feira (16) pelo Pleno da Corte, pelo critério de merecimento.

O juiz era o favorito na corrida, já que figurou outras duas vezes consecutivas em listas tríplices, ou seja, foi um dos finalistas em disputas anteriores por cadeiras no TJ.

Pela regra, bastava que estivesse entre os três mais votados nesta quinta para conquistar o cargo de desembargador.

Ele ficou em primeiro lugar, seguido por Isabella Rossi Naumann Chaves e Rogério Rodrigues de Almeida.

O juiz, já empossado administrativamente, agora ocupa efetivamente a vaga deixada por Carlos Simões Fonseca, que se aposentou em julho. 

Aldary Nunes Junior atuava na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha, mas, antes da promoção, foi escolhido para trabalhar como desembargador convocado justamente no gabinete de Simões Fonseca.

E já havia substituído desembargadores no TJ em outros momentos.

