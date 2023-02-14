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Em recuperação

Sérgio Meneguelli tira licença médica da Assembleia após cirurgia

Ex-prefeito de Colatina foi o deputado estadual mais votado da história do ES e integra a Mesa Diretora

Públicado em 

14 fev 2023 às 11:13
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

O deputado estadual Sérgio Meneguelli, de cadeira de rodas, na eleição da Mesa Diretora da Assembleia
O deputado estadual Sérgio Meneguelli, de cadeira de rodas, vota na Mesa Diretora presidida por Marcelo Santos, no dia 1º de fevereiro Crédito: Ana Salles/Ales
O deputado estadual Sérgio Meneguelli (Republicanos) protocolou na segunda-feira (13) uma licença médica na Assembleia Legislativa. O parlamentar, o mais votado da história da Casa, ainda se recupera de uma cirurgia.
Ele participou da sessão solene de posse e da eleição da Mesa Diretora da Assembleia, em 1º de fevereiro, e foi ao menos mais uma vez à sede do Legislativo, quando chamou a atenção ao usar jaqueta jeans em vez de paletó.
Meneguelli pretendia participar das sessões virtualmente, pela internet, já que o deslocamento de Colatina a Vitória prejudicaria a recuperação pós-operatória.
Mas, por orientação médica, afirmou à coluna, nesta terça-feira (14), que apresentou o atestado: "O médico queria que fosse um mês de licença, mas acho que até depois do Carnaval eu consigo voltar".
O deputado pretende retornar ao trabalho no dia 27 de fevereiro.
"Eu já melhorei muito. Não uso mais cadeira de rodas e subo escadas pequenas, devagar. Mas não saio na rua, porque alguém pode me abraçar, o que me machucaria. Tenho dificuldade de locomoção e não posso falar muito", contou.
Diagnosticado com diverticulite, Meneguelli perdeu 25 centímetros de intestino na cirurgia à qual foi submetido, ainda antes da posse na Assembleia.
Ele é o 3º secretário da Mesa Diretora da Casa. Chegou a apoiar uma CPI proposta pelo oposicionista Lucas Polese (PL), mas não quer ser rotulado como oposição. Também tem se aproximado do governador Renato Casagrande (PSB).

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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