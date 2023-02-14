Sérgio Meneguelli tira licença médica da Assembleia após cirurgia

O deputado estadual Sérgio Meneguelli (Republicanos) protocolou na segunda-feira (13) uma licença médica na Assembleia Legislativa. O parlamentar, o mais votado da história da Casa, ainda se recupera de uma cirurgia.
Meneguelli pretendia participar das sessões virtualmente, pela internet, já que o deslocamento de Colatina a Vitória prejudicaria a recuperação pós-operatória.
Mas, por orientação médica, afirmou à coluna, nesta terça-feira (14), que apresentou o atestado: "O médico queria que fosse um mês de licença, mas acho que até depois do Carnaval eu consigo voltar".
O deputado pretende retornar ao trabalho no dia 27 de fevereiro.
"Eu já melhorei muito. Não uso mais cadeira de rodas e subo escadas pequenas, devagar. Mas não saio na rua, porque alguém pode me abraçar, o que me machucaria. Tenho dificuldade de locomoção e não posso falar muito", contou.
Diagnosticado com diverticulite, Meneguelli perdeu 25 centímetros de intestino na cirurgia à qual foi submetido, ainda antes da posse na Assembleia.
Ele é o 3º secretário da Mesa Diretora da Casa. Chegou a apoiar uma CPI proposta pelo oposicionista Lucas Polese (PL), mas não quer ser rotulado como oposição
. Também tem se aproximado do governador Renato Casagrande (PSB).