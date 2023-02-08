Theodorico Ferraço e "a guerra" contra o governo do ES

O deputado estadual Theodorico Ferraço, em pé e de cabelos brancos. Sentado à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, o presidente da Casa, Marcelo Santos Crédito: Carlos Alberto Silva

No dia 24 de janeiro, antes da eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o deputado estadual Theodorico Ferraço (PP) afirmou que o apoio do governador Renato Casagrande (PSB) a Marcelo Santos (Podemos) na corrida pela presidência da Casa era uma declaração de guerra

Theodorico endossava Vandinho Leite (PSDB) para comandar o Legislativo estadual. Depois que o Palácio Anchieta entrou na jogada, o tucano cedeu. Apenas uma chapa foi inscrita, encabeçada por Marcelo.

Aliados de Vandinho compuseram o grupo, com o aval deste. Hudson Leal (Republicanos), uma espécie de braço direito do deputado do PSDB, tornou-se o 1º vice-presidente da Assembleia.

O mesmo Hudson que, indignado, havia dito à coluna que Vandinho tomou uma punhalada nas costas . Com o passar do tempo, os ânimos se acalmaram.

Theodorico Ferraço, no entanto, é outra história. Ele estava ao lado do tucano, na verdade, para se opor a Marcelo. O deputado do Podemos e o veterano parlamentar não se bicam há tempos.

Aos 85 anos e exímio frasista, Theodorico também não tem simpatia pelo governo Casagrande, sente-se desprestigiado. Isso apesar de o próprio filho, Ricardo Ferraço (PSDB), ser o vice-governador.

Possivelmente, as pessoas que ficaram mais chateadas com a vitória de Marcelo Santos, atual presidente da Assembleia, foram Vandinho e a velha raposa política de Cachoeiro de Itapemirim.

A coluna quis saber do governador como fica a relação com Theodorico Ferraço a partir de agora.

"O Ricardo é uma liderança que tem me ajudado muito nessa organização da Assembleia. Agora, eu não posso resolver resistências que há entre parlamentares (referindo-se, sem citar nomes, a Theodorico e Marcelo), mas da parte nossa, do governo, com o deputado Theodorico Ferraço, não tem nenhum canal destruído. Para nós, é comunicação direta com ele", respondeu o governador.

Em discurso na solenidade de posse dos deputados – Theodorico presidia a sessão –, Casagrande homenageou o parlamentar do PP:

"Theodorico Ferraço começa seu 15º mandato. Parabéns! Para chegar ao 15º mandato, é trabalho prestado à sociedade" Renato Casagrande (PSB) - Governador do ES

Além de deputado estadual, o veterano político foi prefeito de Cachoeiro e deputado federal.

No dia 1º de fevereiro, Theodorico moderou a verve. Não usou palavras bélicas e tampouco votou contra a chapa única, mas se absteve.

"Estou, naturalmente, muito sentido por não ver o Vandinho candidato", afirmou à coluna, na ocasião. "Só no futuro a gente poderá dizer", respondeu, sobre a relação com o governo estadual.

O PP integra a base de apoio a Casagrande. Theodorico rotulou-se, nos últimos anos, como independente. E deve permanecer assim.

O vice-governador Ricardo Ferraço não foi à posse dos deputados.