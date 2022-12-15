Saiba quem é o novo desembargador eleito pelo TJES

Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Sem surpresas, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) elegeu, nesta quinta-feira (15), última sessão do ano, o novo integrante da Corte. Trata-se do juiz Ubiratan Almeida Azevedo, da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha.

Azevedo foi promovido a desembargador pelo critério de merecimento, com "votação poucas vezes vista no Tribunal, por unanimidade", ressaltou o presidente da Corte, Fábio Clem.

O juiz recebeu todos os 27 possíveis votos. A vaga agora ocupada por ele foi deixada por Adalto Dias Tristão, que se aposentou por já ter completado 75 anos de idade.

Ubiratan Azevedo era o favorito, como a coluna mostrou no mês passado . Ele já figurou duas vezes consecutivas em listas tríplices para promoção a desembargador. Bastaria constar desta vez na relação dos três mais votados e seria alçado ao posto automaticamente. Mas foi além.

A escolha cabe aos atuais desembargadores, que votam em três nomes, abertamente.

Além de Azevedo, os juízes Fábio Brasil Nery e Aldary Nunes Junior compõem a lista eleita nesta quinta.

Somente o que ficou no topo do ranking vai ser promovido, mas Nery marcou mais um ponto.

Ele já figurou uma vez na lista tríplice, este ano mesmo. Agora, tem duas menções consecutivas. Falta somente uma, numa próxima eleição pelo critério de merecimento, para que passe a integrar o Tribunal.

UBIRATAN AZEVEDO

O novo desembargador, por sua vez, já atuou como membro substituto na Corte, foi assessor da vice-presidência e da presidência do TJES e hoje é juiz do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), função para a qual também foi eleito pelo TJES, na classe dos juristas.

No TRE, no entanto, os mandatos duram dois anos. O período dele na cadeira eleitoral terminaria em 31 de janeiro de 2023.