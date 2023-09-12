Presidente da Assembleia do ES envia à Corregedoria caso do deputado que recusou bafômetro

O deputado estadual Lucas Polese Crédito: Lucas S. Costa/Ales

Em um despacho sucinto, de apenas uma página, o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos (Podemos), decidiu enviar à Corregedoria da Casa representação feita contra o deputado estadual Lucas Polese (PL).

Cabe ao órgão, comandado por Mazinho dos Anjos (PSDB), definir se o parlamentar do PL vai ser ou não alvo de apuração por quebra de decoro.

Era madrugada de sábado e o auto de infração registra que o deputado apresentava "odor etílico".

Por ter se negado a se submeter ao etilômetro, que poderia atestar consumo de bebida alcoólica, ele foi multado em R$ 2,9 mil.

Duas representações contra Polese foram protocoladas na Assembleia. O caso andou a passos muito lentos. Afinal, somente quatro meses depois o processo foi enviado à Corregedoria.

O ofício assinado por Marcelo Santos é datado do dia 6 de setembro.

O órgão entendeu que não foi apresentada documentação suficiente para atestar que os signatários do pedido de apuração eram legítimos integrantes da entidade.

A outra representação contra Polese foi protocolada pela ONG Transparência Capixaba.

PARECER PELO ARQUIVAMENTO

Para o procurador-geral da Assembleia, Anderson Sant'Anna Pedra, não há provas de que Polese tenha cometido algum crime, devido à falta de comprovação de "inequívoca alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa".

O procurador-geral também não vislumbrou eventual quebra de decoro parlamentar, já que, de acordo com o parecer, o deputado do PL apresentou documentos que atestaram que ele usou o carro na madrugada do dia 6 de maio para cumprir agendas relacionadas ao mandato, recepcionando o embaixador do Azerbaijão em Vitória.

MARCELO JOGA A BATATA QUENTE PARA MAZINHO

O interessante é que Marcelo Santos concordou com os argumentos da Procuradoria, mas, mesmo assim, decidiu enviar o caso ao corregedor-geral.

"Esta instância deverá realizar apuração se for o caso de continuidade, de acordo com o procedimento estabelecido na resolução aplicável, garantindo o devido processo legal, o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a competência das autoridades responsáveis pela eventual aplicação de sanções, se cabíveis", diz o ofício assinado pelo presidente da Assembleia.

Dessa forma, não vai caber a Marcelo enterrar o assunto. Se esta história acabar em pizza, ele vai poder dizer que passou a bola para frente.

Agora, a batata quente está com Mazinho dos Anjos.

É relevante registrar, contudo, o que Marcelo escreveu no ofício enviado ao colega:

"Concluo, até o presente momento, que não existem nos autos provas concretas que demonstrem a prática de crime pelo deputado representado, nem mesmo indícios de prova que possam satisfazer os requisitos previstos nos parágrafos do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Além disso, considerando a fundamentação do parecer jurídico, que foi elaborado diante da ausência de informações e elementos de prova capazes de demonstrar incompatibilidade com o decoro parlamentar, levando em consideração também a informação fornecida pela Supervisão de Transporte, e, por ora, os documentos apresentados pelo Deputado representado que indicam o uso do veículo para o exercício de sua função parlamentar, decido encaminhar os autos à Corregedoria-Geral da Casa".

Em resumo: "A Procuradoria não viu nada de errado, eu também não, agora é com vocês aí".

A coluna não conseguiu contato com Mazinho dos Anjos, o corregedor-geral, até a publicação deste texto.

O deputado estadual Lucas Polese, no dia 9 de maio, em conversa amena com colegas após a sessão plenária Crédito: Leitor da coluna

Nunca houve clima, na Assembleia, para uma punição severa a Lucas Polese devido ao episódio do bafômetro.

Aliás, quando as representações contra o deputado do PL foram formuladas, a Corregedoria da Casa nem sequer estava eleita, o que foi feito às pressas.

O fato de o processamento das representações ter andado quase parando é outro indício.

Poucos dias após a blitz em que Polese foi flagrado, o jovem deputado do PL estava sentado no plenário da Assembleia rodeado por colegas e tratando do caso em tom ameno, fora dos microfones.

O QUE DIZ POLESE

Mais uma vez, o deputado não atendeu a coluna.

Em nota oficial e em conversa com um podcaster, o parlamentar do PL alegou que recusou o bafômetro por, segundo ele, ser perseguido pela cúpula da Polícia Militar, o que põe em dúvida a atuação dos militares que trabalharam na blitz em questão.

Polese também ressaltou que usou o carro oficial da Assembleia para atividade relativa ao mandato e, naquela fatídica madrugada, levava presentes para o embaixador do Azerbaijão, que estava hospedado em um hotel de Vitória.