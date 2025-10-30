Em Brasília

Os três senadores do ES vão integrar a CPI do Crime Organizado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), determinou a instalação do colegiado na esteira da mortífera operação realizada contra o Comando Vermelho no RJ

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 07:21

Magno Malta, Fabiano Contarato e Marcos Do Val Crédito: Agência Brasil / Reprodução

Os três senadores do Espírito Santo — Fabiano Contarato (PT), Magno Malta (PL) e Marcos do Val (Podemos) — vão compor a CPI do Crime Organizado, a ser instalada no próximo dia 4.

Magno e Do Val figuram como membros titulares e Contarato, suplente. Há articulações para que o petista presida o colegiado, o que pode ou não se confirmar na semana que vem.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), determinou a instalação da CPI na esteira da megaoperação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, que deixou mais de 120 mortos.

"A comissão irá apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime organizado, com foco na atuação de milícias e facções. É hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado brasileiro, assegurando a proteção da população diante da violência que ameaça o país", afirmou Alcolumbre.

Ao todo, o colegiado vai contar com nove membros titulares e três suplentes.

Trata-se de uma resposta política a um problema antigo que, devido às cenas estarrecedoras protagonizadas no Rio, está agora sob os holofotes.

LICENÇAS

Do Val estava licenciado do mandato e retornou às atividades na quarta. Magno, por sua vez, passou por uma cirurgia no joelho na semana passada e vai ficar licenciado por 30 dias, ao todo.

Durante sua ausência na CPI, o suplente Eduardo Girão (Novo-CE) deve assumir as atividades no grupo.

Arquivos & Anexos Os membros da CPI do Crime Organizado no Senado Veja os nomes de todos os titulares e suplentes Tamanho de arquivo: 600kb Baixar Visualizar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta