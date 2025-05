CNJ mantém juiz do ES afastado do cargo e pode rever absolvição

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou que o juiz Carlos Alexandre Gutmann continue afastado das funções, mesmo após ser absolvido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) em Processo Administrativo Disciplinar (PAD). A absolvição ocorreu em novembro de 2024. O PAD foi aberto após a deflagração da Operação Alma Viva, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que investigou a venda de uma sentença na comarca da Serra.

O processo administrativo levou à condenação de outro magistrado, Alexandre Farina, que foi aposentado compulsoriamente , mas os desembargadores do TJ concluíram que não havia provas da atuação de Gutmann no esquema.

O Ministério Público Estadual, porém, apresentou uma Reclamação Disciplinar no CNJ, contra a absolvição do juiz.

O relator do caso, Marcello Terto, determinou liminarmente (provisoriamente) que Gutmann continue afastado das funções até que o Conselho julgue o pedido do MP.

O magistrado está impedido de exercer as funções desde julho de 2021, no âmbito das investigações da Alma Viva. O afastamento perdurou devido à tramitação do PAD e também de uma ação penal, que trata dos mesmos fatos.