Após reunião com Casagrande, deputado "faz as pazes" com o governo

Deputado estadual Adilson Espíndula Crédito: Ellen Campanharo/Ales

O deputado estadual Adilson Espíndula (PDT) jamais se disse fora da base aliada ao governador Renato Casagrande (PSB) na Assembleia Legislativa, mas manifestou descontentamento com o Executivo estadual.

Uma portaria da Secretaria de Justiça já estabelece o uso dos equipamentos. O deputado oposicionista Callegari (PL) queria anular a medida. Espíndula ficou ao lado de Callegari. Mas essa o governo venceu. As câmeras seguem valendo.

Na última segunda-feira (13), Adilson Espíndula chegou a discursar em tom crítico ao Palácio Anchieta. Já nesta segunda (20), "está completamente diferente", de acordo com o observado por um governista em plenário, à tarde.

Ocorre que, pela manhã, o deputado do PDT esteve com o governador Casagrande. "Tive uma conversa hoje pela manhã", confirmou o parlamentar à coluna.

"Essa conversa não altera minha relação com o Palácio. Sempre fiz parte da base do governo e pretendo continuar", destacou.

Espíndula falou com a coluna apenas por mensagens de WhatsApp. Não especificou qual foi o tom da conversa. Se pediu algo, se foi atendido. Mas, parece que sim.

"Não tenho um descontentamento (com o governo), mas sempre é necessário fazer alguns ajustes, pois tenho aspirações permanentes nas minhas demandas para os municípios", escreveu o deputado em resposta à coluna.

Vice-líder do governo na Assembleia, Tyago Hoffmann (PSB) afirmou que a "relação (de Espíndula) com o governo foi restabelecida". Mas em troca de quê? "Relação política mesmo", pontuou.

O deputado do PDT tentou presidir a Comissão de Agricultura da Assembleia e não conseguiu se emplacar no posto. O governo não o ajudou na ocasião. São muitos pleitos a serem atendidos num universo de 30 deputados.

Sem contar que, em tese, a divisão de espaços internos da Casa deveria ser de âmbito... interno.

O CASO GANDINI

O afastamento de Gandini em relação ao Palácio Anchieta é resultado de diversos fatores, entre eles o "encolhimento" do Cidadania e as articulações para as eleições municipais do ano que vem.

Questionado pela coluna sobre como foi o encontro com o chefe do Executivo estadual, o deputado do Cidadania, respondeu, via assessoria de imprensa, que "cabe ao governo falar".

A coluna demandou a Secretaria Estadual da Casa Civil, que não se manifestou até a publicação deste texto.

De qualquer forma, apesar de alguns percalços, a gestão Casagrande segue com o apoio da maioria na Assembleia Legislativa.

CASAGRANDE: "INSATISFAÇÃO PONTUAL"

"São momentos de insatisfação dos parlamentares que, na minha avaliação, se resolvem na relação com os parlamentares. Sempre falo o seguinte: o parlamentar e o governo não podem jogar por terra uma relação de muito tempo. Nós temos uma relação com o Adilson Espíndula de quatro anos, em que a gente prestigia o mandato dele e ele apoia o governo", afirmou Casagrande à coluna no último dia 15.