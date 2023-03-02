O repasse dos valores da bolsa será feito diretamente ao aluno, de acordo com os documentos apresentados no ato da matrícula, durante 11 meses. O beneficiado pela bolsa-estudante terá de manter, no mínimo, 75% de presença nas aulas. Aquele que abandonar os estudos terá a bolsa suspensa.

Deputado Fabrício Gandini (Cidadania) recebeu apoio de deputados da oposição em votação de emenda Crédito: Lucas S. Costa/Ales

A quarta série do ensino médio é um ano de estudos extra e opcional, instituído pela Secretaria Estadual de Educação (Sedu) para compensar os prejuízos causados à aprendizagem em meio à pandemia de Covid-19, período em que as aulas presenciais foram suspensas.

O impasse na votação

Inicialmente, o projeto de lei de autoria do governo previa bolsa no valor de R$ 400 para esses alunos. Porém uma emenda apresentada pelo deputado Fabrício Gandini (Cidadania) no último dia 15, durante a votação da proposta na Assembleia, elevou o valor para R$ 800.

Your browser does not support the audio element. Bolsa-estudante que causou racha na Assembleia do ES é sancionada por Casagrande

Os deputados que questionaram a emenda aumentando o valor da bolsa afirmaram que ela seria inconstitucional por se tratar de um projeto de autoria do governo e, por isso, precisaria ter o impacto financeiro detalhado, algo que foi apenas falado pelo autor da emenda durante a votação. Contudo, Gandini rebateu, esclarecendo que o cálculo era muito simples, pois era apenas dobrar o valor previsto pelo governo (R$ 528 mil) e que uma despesa de pouco mais de R$ 1 milhão poderia ser absorvida sem comprometer as finanças estaduais.