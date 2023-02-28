Camila Valadão é eleita para comandar Direitos Humanos na Assembleia

Camila Valadão (Psol) garantiu que a comissão vai tratar "todo mundo como cidadão" Crédito: Lucas S. Costa/Ales

O lançamento de duas chapas foi motivado pela visão distinta sobre o que são direitos humanos por parte dos parlamentares titulares. Antes da votação, Assumção chegou a pedir voto a Coser, mas o petista votou em Camila, como já se esperava.

Coser justificou seu voto em Camila Valadão destacando que, para além da temperatura alta do ambiente, o colegiado tem desafios a enfrentar na área. “Não tem direito humano mais importante do que o direito à alimentação. Espero que possamos fazer dessa comissão um palco de debate sobre como o Estado pode garantir que menos pessoas passem fome”, ressaltou.

Assumção, por sua vez, destacou que quer atuar na comissão em parceria com a de Segurança e trazer vítimas da violência ao espaço para serem ouvidas. “Somos um país conservador e temos que preservar esses valores. Nosso trabalho na Comissão de Direitos Humanos será trazer as vítimas dos bandidos”, afirmou.

Iriny e Polese também discursaram rapidamente. A petista é militante da área de direitos humanos há muitos anos, integra entidades do setor e disse que “mais importante do que tratar das violações dos direitos humanos, é preciso cuidar das políticas públicas para que não haja violações”. Na avaliação dela, a comissão terá debates calorosos.

Já Polese afirmou que o direito humano com o qual se preocupa é o das vítimas de violência, por exemplo. Ele mencionou que não se importa com o presidiário que está reclamando de ter recebido uma marmita azeda. "Não está nas minhas prioridades", frisou.

Presidente eleita da comissão, Camila Valadão lembrou que é assistente social por formação e não tem problema com divergência política e ideológica. "Seriedade é a marca da minha trajetória política e vai ser de forma séria que vou conduzir os trabalhos da comissão. Não tenho problema com divergência política e ideológica e estou convencida de que os debates são resultado das concepções expressas na sociedade", disse.

Em contraponto à fala do colega do PL, Camila garantiu que a comissão vai tratar "todo mundo como cidadão, como prevê os tratados internacionais e a legislação brasileira". "Podemos e devemos tratar todos os direitos humanos, não só do ponto de vista das violações e avançar do ponto de vista das políticas públicas", acrescentou.