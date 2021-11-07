A proposta de Bolsonaro que uniu gregos e troianos

A Proposta de Emenda à Constituição 23/2021, enviada ao Congresso pelo governo Jair Bolsonaro (sem partido), dá um "jeitinho" para encaixar despesas no teto de gastos, o que uns anos atrás seria apelidado de "pedalada", mas, ao que parece, a palavra caiu em desuso.
A PEC, promove, na prática, um calote no pagamento de precatórios, que são dívidas que o governo tem que pagar a pessoas físicas e jurídicas, e abre espaço para gastos em ano pré-eleitoral e também, claro, em 2022, quando Bolsonaro deve tentar a reeleição. A favor da proposta votaram até mesmo opositores do presidente, como parlamentares do PDT e do PSB.
Pode-se argumentar que tudo foi feito pelo bem do povo mais pobre deste país, já que, com a manobra, o governo vai conseguir pagar o Auxílio Brasil, um Bolsa Família repaginado.
Ocorre que, como mostrou o economista Marcos Mendes, pesquisador do Insper e um dos criadores do teto de gastos, cerca de um terço do espaço aberto para aumento de gastos não deve ir para as famílias mais carentes e sim para atender interesses políticos e corporativos, por meio de emendas, financiamento de campanha e desoneração de grandes empresas.
"O governo se empenhou muito para a aprovação. Foi oferecida muita grana, em emenda extra, para quem votasse a favor. A gente chegou a ouvir até R$ 10 milhões, R$ 15 milhões em emenda para um deputado só", afirmou, à coluna, o deputado Felipe Rigoni (PSB). Ele, no entanto, diz que não recebeu tal oferta. "Até porque eu já havia declarado como iria votar", complementou. Rigoni votou contra a PEC.
Um acordo informal também impulsionou a aprovação da PEC. "Tem R$ 16 bilhões de precatórios devidos aos estados. O governo concordou em fazer o parcelamento disso em três anos e colocar como prioridade, para que esses precatórios sejam pagos junto com os de menor valor (que já estão na frente da fila). Então os governadores começaram a mobilizar os deputados (para que votassem a favor da PEC)", contou Rigoni.
"E outra coisa: foi costurada a aprovação de um projeto de lei que garante que 60% dos precatórios do Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) vão para pagar salário de professores. Essa lei não foi aprovada ainda, mas faz parte do acordo", emendou.
Evair de Melo (PP), um dos vice-líderes do governo Bolsonaro na Câmara, rechaçou que tenha havido "pedalada": "É um argumento que não fica de pé, não dobra a esquina".
Lembrado de que há até questionamentos jurídicos quanto ao expediente adotado, Evair minimizou a chance de algo nesse sentido prosperar.
"Falaram isso também da Reforma da Previdência, tem um monte de ação judicial contra a Previdência, assim como tem contra o novo marco do saneamento, são os mesmos grupos (que acionam o Judiciário). Tínhamos (o governo) que decidir e fizemos alguma coisa, não ficamos de braços cruzados", sustentou Evair.
"Tinha que dar uma solução (para pagar o Auxílio Brasil), mas a solução que encontraram é a pior de todas", rebateu Rigoni.
Os dois deputados não participaram de um debate, apenas concederam entrevistas à coluna, em momentos diferentes, no mesmo dia, mas é curioso como o que um diz é exatamente o contrário do que o outro fala.
Evair, por exemplo, tem outra explicação para o fato de o governo ter conseguido aprovar a PEC, em primeiro turno, na Câmara, inclusive com votos de alguns deputados da oposição.
"Nem todo mundo da oposição é contra o Brasil. Têm juízo e responsabilidade. Quem votou contra são os mesmos que foram contra a Reforma da Previdência, a mesma turma", frisou o vice-líder do governo.
Rigoni, no entanto, votou a favor da Reforma, mas contra a PEC 23, apelidada de PEC do Calote.
"É um desastre", afirmou o deputado (ainda) do PSB, antes de prever as consequências da PEC, se ela passar a valer: "A consequência disso é que a inflação vai aumentar, os juros vão aumentar. Precisa pagar precatório, porque são dívidas. Não pagar isso é a mesma coisa que um calote. Fizeram um negócio de acumular precatórios para outros anos. Incide juros e vai acumular um passivo brutal, de R$ 600 bilhões a R$ 1,4 trilhão em dez anos".
Deputado federal Felipe Rigoni discursa no plenário da CâmaraCrédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados
"A orientação dele (Rigoni) para a votação econômica é a Faria Lima (avenida de São Paulo que concentra empresas do setor financeiro). Os banqueiros queriam uma outra forma", alfinetou Evair.
É engraçado que culpar "os banqueiros" é um tradicional argumento de partidos e políticos de esquerda.
Rigoni, que foi eleito por um partido de centro-esquerda, mas não é de esquerda, respondeu: "Não preciso atender a Faria Lima para o meu mandato".
"Tá na hora de menos ideologia e mais pragmatismo no painel da Câmara", exortou Evair. Aparentemente, já tem bastante pragmatismo lá.
Evair de Melo discursa no plenário da CâmaraCrédito: Agência Câmara
A PEC dos Precatórios ainda tem que ser votada em segundo turno na Câmara e em dois turnos no Senado para passar a valer. Ciro Gomes (PDT) chegou a suspender a pré-candidatura à Presidência da República, segundo ele, para pressionar integrantes do PDT a votarem contra a proposta.
Ela saiu do partido, foi para o PSB e votou contra a PEC dos Precatórios. Os deputados do PDT que seguiram o governo Bolsonaro desta vez vão ser tão achacados quanto a parlamentar? Não estou torcendo para isso, evidentemente. É apenas uma pergunta. "É pro meu TCC".
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.