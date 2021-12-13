Vitória vai recuperar nascentes e construir 15 fontes públicas

A tradicional Fonte São Benedito será recuperada pela PMV Crédito: Radan Brendon/PMV

Imagine uma ilha cercada por águas limpas por todos os lados. Vitória já foi assim, num passado remoto, e agora quer recuperar o tempo perdido, revitalizar nascentes e construir 15 fontes públicas. Para que essa meta seja alcançada, a prefeitura lança nesta terça-feira (14) o “Programa Fonte Viva”, que prevê a elaboração de estudos hidrológicos que vão identificar a qualidade e a quantidade de água em 25 nascentes na Capital.

Com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), totalizando US$ 430 mil (R$ 2,4 milhões), o Fonte Viva desenvolverá projetos de engenharia e obras para construção ou recuperação de fontes públicas e seus mananciais.

As fontes vão disponibilizar água para uso alternativo e até para o abastecimento em situações emergenciais, além do aproveitamento em serviços como irrigação, reservatório para os animais, combate a incêndios florestais e limpeza pública.

Os mananciais e as fontes estão localizados na região da APA do Maciço Central e inclui as áreas dos parques da Fonte Grande, Tabuazeiro, Vale do Mulembá e Gruta da Onça, além do Refúgio de Vida Silvestre (Revis) de Fradinhos

Bica de água na Fonte Grande, que já abasteceu parte do Centro de Vitória Crédito: Radan Brendon/PMV

Entre as nascentes contempladas no projeto, estão a tradicional Fonte São Benedito e a antiga Fonte Grande, que no passado foi responsável pelo abastecimento público de parte dos moradores do Centro de Vitória . Também está prevista a recuperação da nascente da Gruta da Onça e sua bica, uma referência histórica.