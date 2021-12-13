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Leonel Ximenes

Vitória vai recuperar nascentes e construir 15 fontes públicas

Algumas fontes de abastecimento são desconhecidas porque foram canalizadas para rede de drenagem ou encobertas por construções

Públicado em 

13 dez 2021 às 18:37
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A tradicional Fonte São Benedito será recuperada pela PMV
A tradicional Fonte São Benedito será recuperada pela PMV Crédito: Radan Brendon/PMV
Imagine uma ilha cercada por águas limpas por todos os lados. Vitória já foi assim, num passado remoto, e agora quer recuperar o tempo perdido, revitalizar nascentes e construir 15 fontes públicas. Para que essa meta seja alcançada, a prefeitura lança nesta terça-feira (14) o “Programa Fonte Viva”, que prevê a elaboração de estudos hidrológicos que vão identificar a qualidade e a quantidade de água em 25 nascentes na Capital.
Com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), totalizando US$ 430 mil (R$ 2,4 milhões), o Fonte Viva desenvolverá projetos de engenharia e obras para construção ou recuperação de fontes públicas e seus mananciais.

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As fontes vão disponibilizar água para uso alternativo e até para o abastecimento em situações emergenciais, além do aproveitamento em serviços como irrigação, reservatório para os animais, combate a incêndios florestais e limpeza pública.
Os mananciais e as fontes estão localizados na região da APA do Maciço Central e inclui as áreas dos parques da Fonte Grande, Tabuazeiro, Vale do Mulembá e Gruta da Onça, além do Refúgio de Vida Silvestre (Revis) de Fradinhos
Bica de água na Fonte Grande, que já abasteceu parte do Centro de Vitória
Bica de água na Fonte Grande, que já abasteceu parte do Centro de Vitória Crédito: Radan Brendon/PMV
Entre as nascentes contempladas no projeto, estão a tradicional Fonte São Benedito e a antiga Fonte Grande, que no passado foi responsável pelo abastecimento público de parte dos moradores do Centro de Vitória. Também está prevista a recuperação da nascente da Gruta da Onça e sua bica, uma referência histórica.

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A nascente da Lagoa Funda, na antiga Pedreira Rio Doce, também integra o projeto, com suas características de grande interesse para lazer, esportes e turismo, além de outras ainda pouco conhecidas, porque foram canalizadas para rede de drenagem ou encobertas por construções.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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