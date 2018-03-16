Brasil tinha 6,2 trilhões de m3 de recursos hídricos renováveis em 2015

Cascata de Foz do Iguaçu Crédito: Reprodução/Pixabay

O Brasil tinha 6,2 trilhões de metros cúbicos de recursos hídricos renováveis em 2015, o equivalente a 30,3 mil caixas d'água de mil litros para cada brasileiro. Os dados são das Contas Econômicas Ambientais da Água, referente a 2015, divulgada sexta-feira, 16, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O montante é menor do que o registrado nos anos anteriores. Em 2013, o montante de água disponível na superfície do território brasileiro era de 7,4 trilhões de metros cúbicos, passando a 7,6 trilhões de metros cúbicos em 2014.

Dos 6,2 trilhões de metros cúbicos de água disponíveis no País em 2015, cerca de 3,2 trilhões foram retirados da natureza para serem usados em alguma atividade econômica. Mais de 99% dessas retiradas são devolvidas à natureza, através de usinas hidrelétricas, por exemplo. Um total de 0,5% dos recursos hídricos, o equivalente a 30,6 bilhões de metros cúbicos, é consumido pelas famílias e pelas empresas.

A Agropecuária foi a atividade que captou o maior volume de água diretamente do meio ambiente, 32,5 bilhões de metros cúbicos. O setor de Captação, tratamento e distribuição da água foi responsável pela captação de outros 17,1 bilhões de metros cúbicos; e a Indústria de transformação, 6,1 bilhões.

As indústrias de transformação e construção tinham 95,7% da água que usavam captados diretamente da natureza. Nas indústrias extrativas essa proporção era de 99,3%, enquanto que na Agropecuária alcançou 96,6%. Entre as famílias brasileiras, 91,1% da água utilizada vinha das empresas de captação, tratamento e distribuição.

O instituto ressalta que as Contas Econômicas Ambientais do IBGE mostram os sinais da crise hídrica e da retração das atividades econômicas. O uso per capita de água pelas famílias, que cresceu de 111 litros por dia em 2013 para 114 litros por dia em 2014, encolheu para 108,4 litros por dia em 2015, quando o País já estava em recessão.

O volume de água retirada do meio ambiente pelas empresas de distribuição sofreu uma queda acumulada de 3,8% entre 2013 e 2015. No mesmo período, o volume de água fornecido pela atividade Água e Esgoto para uso das Famílias recuou 4,3%, enquanto o volume fornecido para as Demais atividades caiu 3,4%. Entretanto, as despesas das famílias com o consumo final de água de distribuição aumentaram 8,8% e as de consumo intermediário do grupo. As demais atividades subiram 10,4%.