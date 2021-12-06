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Leonel Ximenes

Vitória vai oferecer 35 mil consultas e exames especializados

Os interessados em se credenciar para prestar os serviços médicos à população devem se inscrever até o próximo dia 21

Públicado em 

06 dez 2021 às 15:49
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os exames da PMV serão complementares aos oferecidos pelo SUS
Os exames da PMV serão complementares aos oferecidos pelo SUS Crédito: Divulgação
Prefeitura de Vitória publicou nesta segunda-feira (6) o edital de credenciamento para contratação de prestadores de serviços em consultas e exames médicos especializados, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS). Serão oferecidas cerca de 35 mil consultas e exames
Os interessados em se credenciar para prestar os serviços médicos deverão apresentar toda a documentação exigida, atualizada e válida, até o dia 21 de dezembro, na sala de reuniões da Gerência de Logística, situada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1185, Forte São João, Vitória/ES, CEP 29017-010.
O edital está disponível no site: www.vitoria.es.gov.br, “link” portal de serviços – licitações, opção Comissão Cescsus (http://portaldecompras.vitoria.es.gov.br).
“Vamos iniciar a oferta de 200 mil procedimentos oftalmológicos nas próximas semanas. Também está em andamento o credenciamento de prestadores de serviço para oferta de consultas e exames cardiológicos. Serão 15,9 mil procedimentos por mês”, adianta a secretária de Saúde de Vitória, Thais Cohen.

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“Com essa ampliação, o nosso cidadão vai receber um atendimento de ainda mais qualidade e excelência, mas principalmente, mais humanizado”, disse Lorenzo Pazolini (Republicanos).

ESPECIALIDADES E EXAMES 

  • angiologia (3.456)
  • dermatologia (3.888)
  • endocrinologia (2.580)
  • nefrologia (3.876)
  • pneumologia (3.876)
  • espirometria ou prova de função pulmonar completa com broncodilatador (1.920)
  • proctologia (3.528)
  • urologia (1.992)
  • colonocospia (876)
  • esofagogastroduodenoscopia
  • gastroenterelogia (2.604)
  • otorrinolaringologia (1.176)
  • audiometria tonal limiar (via aérea/óssea) (996)
  • logoaudiometria (ldv-irf-lrf) (288)
  • imitanciometria (840)
  • vasectomia (480)

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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