Vitória vai oferecer 35 mil consultas e exames especializados

A Prefeitura de Vitória
publicou nesta segunda-feira (6) o edital de credenciamento para contratação de prestadores de serviços em consultas e exames médicos especializados, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS)
. Serão oferecidas cerca de 35 mil consultas e exames
Os interessados em se credenciar para prestar os serviços médicos deverão apresentar toda a documentação exigida, atualizada e válida, até o dia 21 de dezembro, na sala de reuniões da Gerência de Logística, situada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1185, Forte São João, Vitória/ES, CEP 29017-010.
“Vamos iniciar a oferta de 200 mil procedimentos oftalmológicos nas próximas semanas. Também está em andamento o credenciamento de prestadores de serviço para oferta de consultas e exames cardiológicos. Serão 15,9 mil procedimentos por mês”, adianta a secretária de Saúde de Vitória, Thais Cohen.
“Com essa ampliação, o nosso cidadão vai receber um atendimento de ainda mais qualidade e excelência, mas principalmente, mais humanizado”, disse Lorenzo Pazolini
(Republicanos).