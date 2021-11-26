Cidades do Norte do ES terão exames de HIV e hepatite mais rápidos

O Laboratório Regional Norte de Saúde Pública (Laren), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, recebeu um novo equipamento para realização dos exames de carga viral rápida para HIV, HBV E HCV, e contagem de linfócitos. Até então, a testagem rápida era realizada apenas no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES), em Vitória. Agora, pelo menos, 14 municípios da Região Norte serão atendidos com o equipamento. O anúncio foi publicado nesta sexta-feira (26) no Diário Oficial da Secretaria da Saúde (SESA) do Estado.
O equipamento foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI/MS). Segundo a Sesa, a incorporação da tecnologia no Laboratório de São Mateus é uma forma de descentralização deste serviço e melhoria na assistência às pessoas vivendo com HIV/Aids e Hepatites Virais.
A Secretaria informou também que o novo recurso vai permitir maior flexibilidade no agendamento dos pacientes para a coleta do sangue para os municípios, já que o laboratório recebe as amostras de segunda a sexta-feira, emitindo o resultado no mesmo dia. O que também agiliza a marcação da consulta.
A realização desses exames representa um grande avanço para a região, de acordo com a Sesa, pois oferece acesso mais próximo aos cidadãos. Os 14 municípios da Região Norte atendidos pelo Laren, que vão ser beneficiados pela testagem rápida são: Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus e Vila Pavão.