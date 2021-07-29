Serra vai oferecer consultas de fisioterapia à noite em posto de saúde

Sessões de fisioterapia realizadas após o encaminhamento médico da Secretaria de Saúde da Serra. Crédito: Divulgação Prefeitura Municipal da Serra

Com objetivo de ampliar para a população da Serra atendimento médico para o tratamento e prevenção de doenças e lesões, decorrentes de fraturas ou má-formação ou vícios de postura, acontece nesta quinta (29), das 18 às 21 horas, na Unidade Regional de Saúde (URS) de Feu Rosa, o “Corujão da Fisioterapia”.

Na ocasião, a Prefeitura da Serra, em parceria com a faculdade Multivix-Serra, vai oferecer consultas gratuitas para as pessoas que necessitam de uma avaliação especializada.

Para participar, basta ir até a Unidade Regional de Saúde de Feu Rosa com um documento oficial com foto. Caso a pessoa tenha laudo médico e exames já realizados, também é importante levá-los. Após a consulta, o paciente será encaminhado para o tratamento adequado para cada caso com direito a 10 sessões, inicialmente. Todos os moradores da Serra podem participar.