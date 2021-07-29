Grande Vitória tem mais de 25 mil vagas para vacinar contra a gripe

Mulher é vacinada contra a gripe em Vila Velha Crédito: Leticia Siqueira

Os municípios da Grande Vitória vão disponibilizar, nesta quinta-feira (29), 25.410 vagas para vacinar contra a gripe Influenza. Os agendamentos são para o público geral.

a partir das 14 horas no link Em Vila Velha, serão 14 mil vacinas. O público geral pode realizar o agendamentono link https://vacina.vilavelha.es.gov.br/#/

As vacinas começam a ser aplicadas no sábado (31), nas Unidades de Saúde de Araçás, Barramares, Coqueiral, Jaburuna, Terra Vermelha, Vila Nova e Vila Batista, na Unidade Municipal de Ensino Escola Parque Jardim Colorado, faculdade Multivix e Ginásio Osvaldo Ruy.

VITÓRIA

Na Capital, são 8.910 vagas também para o público geral.

a partir das 12 horas. O agendamento deve ser feito pelo link https://agendamento.vitoria.es.gov.br , ou no aplicativo Vitória Online,

A vacinação para as pessoas entre seis meses e menores de 15 anos será realizada de segunda-feira (2) a sexta-feira-feira (6), nas unidades de saúde de Maruípe, Santo Antônio, US Vitória (Centro), Ilha de Santa Maria, Santa Luiza, Praia do Suá, Andorinhas, Maria Ortiz, Fonte Grande, São Cristóvão, Santa Martha, Itararé, Ilha das Caieiras, Grande Vitória, Bairro do Quadro, Ilha do Príncipe, Resistência, Jesus de Nazareth e Alagoano.

Já a população com 15 anos ou mais será vacinada no sábado (31), no Maanaim Vitória, na Igreja Batista de Jardim da Penha e no ginásio da Faculdade Salesiano.

A prefeitura reforça que o intervalo entre as vacinas contra Covid-19 e Influenza deve ser de 14 dias.

CARIACICA

A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) abre agendamento com 2.500 vagas, a partir das 16 horas. Parte das doses será direcionada para os grupos prioritários e outra parte para toda a população com idade acima de seis anos.

O agendamento deve ser feito pelo site vacinaeconfia.es.gov.br