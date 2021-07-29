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Influenza

Grande Vitória tem mais de 25 mil vagas para vacinar contra a gripe

Somente em Vila Velha serão 14 mil vagas para vacinar contra a gripe Influenza.  Os agendamentos são para o público geral

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 11:57

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

29 jul 2021 às 11:57
Vila Velha realiza diversos mutirões contra gripe nesta semana
Mulher é vacinada contra a gripe em Vila Velha Crédito: Leticia Siqueira
Os municípios da Grande Vitória vão disponibilizar, nesta quinta-feira (29), 25.410 vagas para vacinar contra a gripe Influenza. Os agendamentos são para o público geral. 
Em Vila Velha, serão 14 mil vacinas. O público geral pode realizar o agendamento a partir das 14 horas no link  https://vacina.vilavelha.es.gov.br/#/.
As vacinas começam a ser aplicadas no sábado (31), nas Unidades de Saúde de Araçás, Barramares, Coqueiral, Jaburuna, Terra Vermelha, Vila Nova e Vila Batista, na Unidade Municipal de Ensino Escola Parque Jardim Colorado, faculdade Multivix e Ginásio Osvaldo Ruy.

VITÓRIA 

Na Capital, são 8.910 vagas também para o público geral.
O agendamento deve ser feito pelo link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou no aplicativo Vitória Online, a partir das 12 horas. 
A vacinação para as pessoas entre seis meses e menores de 15 anos será realizada de segunda-feira (2) a sexta-feira-feira (6), nas unidades de saúde de Maruípe, Santo Antônio, US Vitória (Centro), Ilha de Santa Maria, Santa Luiza, Praia do Suá, Andorinhas, Maria Ortiz, Fonte Grande, São Cristóvão, Santa Martha, Itararé, Ilha das Caieiras, Grande Vitória, Bairro do Quadro, Ilha do Príncipe, Resistência, Jesus de Nazareth e Alagoano.
Já a população com 15 anos ou mais será vacinada no sábado (31), no Maanaim Vitória, na Igreja Batista de Jardim da Penha e no ginásio da Faculdade Salesiano.
A prefeitura  reforça que o intervalo entre as vacinas contra Covid-19 e Influenza deve ser de 14 dias.

CARIACICA 

A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) abre agendamento com 2.500 vagas, a partir das 16 horas. Parte das doses será direcionada para os grupos prioritários e outra parte para toda a população com idade acima de seis anos.
O agendamento deve ser feito pelo site vacinaeconfia.es.gov.br.
Fazem parte do grupo prioritário: pessoas com comorbidades, deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas, crianças (idade entre 6 meses e menos de 6 anos), gestantes, puérperas (mulheres que tiveram filhos há 45 dias), idosos com 60 anos ou mais, professores e trabalhadores da saúde.

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