Cariacica se prepara para oferecer 37 mil consultas médicas especializadas

Com a futura contratação, pretende-se fornecer consultas distribuídas nas especialidades médicas de alergologia, gastroenterologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, geriatria, mastologia, neurologia pediátrica, neurologia adulto, nefrologia, oftalmologia, ortopedia, pneumologia, proctologia, psquiatria adulto e psquiatria pediátrica. A previsão é de que as consultas se iniciem ainda no primeiro semestre deste ano.

Sâmia Ventorim, gerente de Regulação, Controle e Avaliação da Semus, explicou que no momento o edital de chamamento público está aberto à inscrição dos interessados, que na primeira fase devem endereçar a documentação necessária à COMEC/SUS até o dia 30 de abril, mediante abertura de Processo Administrativo de habilitação com preenchimento do requerimento instruído com as comprovações exigidas no edital.