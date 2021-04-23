Cariacica se prepara para oferecer 37 mil consultas médicas especializadas

Com o objetivo de zerar as filas de espera por consultas médicas especializadas em Cariacica, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), por meio da Comissão de Credenciamento - COMEC/SUS, publicou Edital de Chamamento Público para contratação de prestadores de serviços, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS). Com o preenchimento dessas vagas, o município vai conseguir oferecer 37 mil consultas.
Com a futura contratação, pretende-se fornecer consultas distribuídas nas especialidades médicas de alergologia, gastroenterologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, geriatria, mastologia, neurologia pediátrica, neurologia adulto, nefrologia, oftalmologia, ortopedia, pneumologia, proctologia, psquiatria adulto e psquiatria pediátrica. A previsão é de que as consultas se iniciem ainda no primeiro semestre deste ano.
Sâmia Ventorim, gerente de Regulação, Controle e Avaliação da Semus, explicou que no momento o edital de chamamento público está aberto à inscrição dos interessados, que na primeira fase devem endereçar a documentação necessária à COMEC/SUS até o dia 30 de abril, mediante abertura de Processo Administrativo de habilitação com preenchimento do requerimento instruído com as comprovações exigidas no edital.
O processo em que se pede o credenciamento deve ser aberto presencialmente no setor de Protocolo da Prefeitura de Cariacica, que fica localizado na Av. Mário Gurgel, 2.502 - Alto Lage, Cariacica, sendo necessário o agendamento de forma on-line pelo site cariacica.es.gov.br, no campo “Cidadão”.
Após a divulgação do resultado final definitivo, a demanda de consultas será distribuída entre os credenciados, respeitando-se as especificidades do edital.