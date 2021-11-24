População passa a ter acesso a serviços médicos avançados sem sair de casa

Teleconsulta passou a facilitar o dia a dia dos pacientes e dos médicos Crédito: Pixabay

Aplicadas nos hospitais e clínicas, principalmente com equipamentos mais modernos, as tecnologias vêm melhorando também a qualidade do atendimento de rotina dos pacientes.

Para o diretor de Mercado da Unimed Vitória , Gustavo Peixoto, a pandemia trouxe desafios que impulsionaram ainda mais o investimento em inovação no campo da saúde . A maior delas foi a implementação das teleconsultas.

Os atendimentos on-line foram autorizados pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) em 2020, com o início da pandemia . Realizada por meio de chamada de vídeo, a consulta é feita sem que o paciente precise se deslocar até uma clínica. As vantagens são muitas.

"Durante a pandemia, isso foi uma questão muito importante para a segurança dos médicos. Para o paciente, os benefícios são ainda maiores. Economia de tempo e de recursos. Um paciente que mora em outro município, por exemplo, não precisa se deslocar e ainda evita filas" Gustavo Peixoto - Diretor de Mercado da Unimed Vitória

A Unimed disponibiliza as teleconsultas para atendimento de quadros gripais, suporte aos pacientes crônicos e solução para casos de baixa complexidade. Além disso, passou a oferecer consultas com especialistas como psicólogos, psiquiatras e nutricionistas.

O investimento em tecnologia também foi aplicado em equipamentos de tomografia e ressonância. “A qualidade da imagem que essas máquinas são capazes de reconstruir oferece uma precisão muito maior do diagnóstico, o que permite um tratamento que produza os melhores resultados”, explica Gustavo Peixoto.

No setor público, as tecnologias também vêm sendo implementadas para otimizar o acesso à saúde. Na Serra, todas as Unidades de Saúde do município, o Ambulatório Municipal de Especialidades (Ames) e o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi) contam com o prontuário eletrônico que interliga as informações dos pacientes em todos esses locais, otimizando o processo de diagnóstico.