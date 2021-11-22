Unimed Vitória investe em ampliação da estrutura e inovação

Projeto de Unidade Avançada na Serra: construção começa em 2022. Crédito: Unimed Vitória/Divulgação

A Unimed Vitória segue investindo em tecnologia, estrutura e em alta complexidade. Mesmo durante a pandemia, momento muito desafiador para o setor da saúde, a cooperativa não abriu mão de continuar buscando soluções modernas para oferecer serviços de excelência aos beneficiários.

Com hospital próprio, maternidade, centro de especialidades, pronto atendimento, unidades de oncologia, diagnóstico e coração, entre outros serviços, a Unimed Vitória reúne o maior Complexo Integrado de Atenção à Saúde do Estado (Cias). E, em 2022, a rede vai crescer, com o início da construção de uma nova unidade avançada na Serra.

"Nossa ideia é reforçar o sentimento de pertencimento e acolhimento entre clientes, colaboradores e médicos cooperados, por isso, temos trabalhado com o conceito Sua Unimed Vitória e seguimos investindo em nossos recursos próprios. Com isso, reforçamos que nossa cooperativa está preparada para executar os mais variados atendimentos em um amplo complexo, integrado e moderno”, destaca o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi.

NOVA UNIDADE NA SERRA

A Serra foi escolhida para sediar a nova estrutura de atendimento médico da Unimed Vitória, o centro de Serviços em Unidade Avançada (SUA), no bairro São Geraldo.

Durante as obras e depois que a primeira etapa de construção do empreendimento estiver concluída, a previsão é de que sejam oferecidas 590 oportunidades de emprego. O Investimento é de R$ 70 milhões para a construção do espaço.

Serão 7.500 metros quadrados de área construída e capacidade para realizar até 30 mil atendimentos/mês. O espaço vai contar com Pronto Atendimento Adulto e Pediátrico, Unidade de Oncologia, posto de coleta laboratorial e uma Unidade Básica de Diagnóstico. Além disso, funcionará como Hospital Dia para a realização de pequenos procedimentos.

Os serviços Unimed Personal e Viver Bem Unimed, que já existem no município, serão ampliados e ficarão no novo espaço.

Unimed Vitória reúne o maior Complexo Integrado de Atenção à Saúde do Estado. Crédito: Unimed Vitória/Divulgação

TECNOLOGIA EM ALTA

A Unimed Vitória, ano após ano, investe em inovação e tecnologia de ponta. Conhecido pela excelência no protocolo de atendimento para eventos de Acidente Vascular Cerebral (AVC), o Hospital Unimed, por exemplo, é referência em hemodinâmica, e conta com o mais moderno equipamento dessa modalidade no país.

Também está sendo implantado o Programa Vaga Zero em ortopedia, um recurso que garante acesso imediato para pacientes que chegam para atendimentos de emergência.

Outro destaque importante, principalmente nestes tempos de pandemia, é a teleconsulta. A cooperativa foi pioneira no Estado na implantação desse recurso que possibilita atendimento seguro aos pacientes. Já foram mais de 96 mil consultas virtuais, desde 2020.

Fernando Ronchi, diretor-presidente da Unimed Vitória, destaca investimentos com recursos próprios. Crédito: Unimed Vitória/Divulgação

A cooperativa tem investido também nos canais digitais, aprimorando esses pontos de comunicação do cliente com a Unimed Vitória.

“Passamos a disponibilizar uma série de novos serviços no aplicativo para clientes, como transcrição de exames, acompanhamento de autorizações, histórico de utilização e teleconsulta. Está em fase de desenvolvimento e implantação de uma ferramenta que irá utilizar a Inteligência Artificial para atuar no processo de regulação e auditoria médica da Unimed Vitória”, enumera Fernando Ronchi.

A operadora é destaque entre as Unimeds do país e conta com mais de 2.600 médicos cooperados, 2.700 colaboradores e 366 mil clientes nos 19 municípios de atuação no Espírito Santo.