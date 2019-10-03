Vice-reitora volta atrás e vai disputar o comando da Ufes

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras Crédito: Ricardo Medeiros

A vice-reitora da Ufes, Ethel Maciel, desistiu de desistir. Ela resolveu ser candidata à reitoria da Ufes na eleição que será realizada em novembro, em data a ser marcada pela comissão eleitoral. “Os diretores dos centros de ensino me pediram para reconsiderar minha decisão de não concorrer”, diz a atual vice-reitora de Reinaldo Centoducatte.

“Muitos membros da comunidade querem uma chapa mais progressista. Minha plataforma é de defesa da educação pública gratuita e de qualidade e dos direitos sociais”, destaca.

Ethel, que já havia assinado um contrato para atuar no Programa Global de Tuberculose da Organização Mundial da Saúde (OMS), deve enfrentar uma chapa com integrantes da direita e ligada ao governo federal.