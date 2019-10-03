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Desistiu de desistir

Vice-reitora volta atrás e vai disputar o comando da Ufes

Após a eleição, uma lista tríplice será enviada ao presidente da República para escolha do novo reitor. Pela lei, ele não é obrigado a escolher o mais votado.

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 20:12

Públicado em 

03 out 2019 às 20:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras Crédito: Ricardo Medeiros
A vice-reitora da Ufes, Ethel Maciel, desistiu de desistir. Ela resolveu ser candidata à reitoria da Ufes na eleição que será realizada em novembro, em data a ser marcada pela comissão eleitoral. “Os diretores dos centros de ensino me pediram para reconsiderar minha decisão de não concorrer”, diz a atual vice-reitora de Reinaldo Centoducatte.
“Muitos membros da comunidade querem uma chapa mais progressista. Minha plataforma é de defesa da educação pública gratuita e de qualidade e dos direitos sociais”, destaca.
Ethel, que já havia assinado um contrato para atuar no Programa Global de Tuberculose da Organização Mundial da Saúde (OMS), deve enfrentar uma chapa com integrantes da direita e ligada ao governo federal.
Após a eleição, uma lista tríplice será enviada ao presidente da República para escolha do novo reitor. Pela lei, ele não é obrigado a escolher o mais votado.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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