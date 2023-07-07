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Leonel Ximenes

Vem aí o livro com a biografia do deputado Sérgio Meneguelli

Obra estará disponível em edição impressa e digital e será vendida até na Amazon

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 15:02

Públicado em 

07 jul 2023 às 15:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A capa do livro biográfico de Meneguelli
A capa do livro biográfico de Meneguelli Crédito: Divulgação
Campeão de votos para a Assembleia Legislativa e fenômeno nas redes sociais em todo o país, o deputado estadual Sérgio Meneguelli (Republicanos) virou tema de livro. Sua biografia será lançada até outubro, no meio impresso e no digital, com o título “A política pode ser diferente”, um dos seus bordões preferidos.
Escrito pelos jornalistas José Paulo da Costa e Eleuterio Schneider, velhos amigos do parlamentar, o livro será vendido até na Amazon, mas o preço da capa e a tiragem ainda não foram definidos.

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“A ideia de publicar um livro biográfico da trajetória de Sérgio Meneguelli surgiu da cobrança do imenso público que acompanha este político do Espírito Santo que se transformou num fenômeno de popularidade em seu Estado, no país e em várias partes do mundo”, diz Costa.
A edição está na fase final, mas Costa adianta que o livro deve ter entre 340 e 360 páginas e com muitas ilustrações. A biografia de Meneguelli terá pré-lançamento em setembro, através de uma live, e lançamento oficial até outubro, possivelmente na Assembleia Legislativa.
Natural de Vila Valério, que na época pertencia a Colatina, Sérgio Meneguelli tem 67 anos, é solteiro e se declara cristão, sem no entanto especificar qual sua denominação religiosa.
“A política pode ser diferente” conta a trajetória pessoal e política do ex-prefeito de Colatina e ex-vereador por quatro mandatos e que no ano passado recebeu mais de 100 mil votos para a Assembleia Legislativa.
“O público sempre cobrou e queria conhecer, de forma mais intimista, quem é Sérgio Meneguelli”, explica Costa.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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