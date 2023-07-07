Vem aí o livro com a biografia do deputado Sérgio Meneguelli

A capa do livro biográfico de Meneguelli Crédito: Divulgação

Escrito pelos jornalistas José Paulo da Costa e Eleuterio Schneider, velhos amigos do parlamentar, o livro será vendido até na Amazon, mas o preço da capa e a tiragem ainda não foram definidos.

“A ideia de publicar um livro biográfico da trajetória de Sérgio Meneguelli surgiu da cobrança do imenso público que acompanha este político do Espírito Santo que se transformou num fenômeno de popularidade em seu Estado, no país e em várias partes do mundo”, diz Costa.

A edição está na fase final, mas Costa adianta que o livro deve ter entre 340 e 360 páginas e com muitas ilustrações. A biografia de Meneguelli terá pré-lançamento em setembro, através de uma live, e lançamento oficial até outubro, possivelmente na Assembleia Legislativa

Natural de Vila Valério, que na época pertencia a Colatina, Sérgio Meneguelli tem 67 anos, é solteiro e se declara cristão, sem no entanto especificar qual sua denominação religiosa.

“A política pode ser diferente” conta a trajetória pessoal e política do ex-prefeito de Colatina e ex-vereador por quatro mandatos e que no ano passado recebeu mais de 100 mil votos para a Assembleia Legislativa.