Uma solução para reduzir trauma que acontece 7 vezes ao dia no ES

No ano passado, o Espírito Santo registrou 2.582 divórcios Crédito: Arquivo

Em 2024, o Espírito Santo registrou 2.582 divórcios - média de sete por dia -, sendo 272 apenas no mês de julho, de acordo com dados do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado (Sinoreg-ES).

Para a advogada Sabrina Nicoli, especialista em gestão de conflitos, a mediação surge como uma alternativa viável e necessária para transformar o divórcio em um processo mais humano, ágil e menos traumático.

"Separar não precisa significar brigar. A mediação cria um espaço seguro e equilibrado para que o casal consiga conversar sobre a dissolução do casamento e definir, juntos, o que é melhor para ambos e para os filhos, se houver. A decisão continua nas mãos das partes, e não de um juiz", explica a advogada.

Amparada pela Lei nº 13.140/2015, a mediação permite que o casal, com o auxílio de profissionais capacitados, construa o acordo de forma consensual, tratando de temas sensíveis como guarda dos filhos, pensão alimentícia e partilha de bens. O objetivo é evitar a judicialização do conflito ou, quando já judicializado, buscar uma solução mais célere.

Além de garantir privacidade e preservar o diálogo, o processo de mediação reduz custos, tempo e o desgaste emocional. Enquanto um divórcio litigioso pode levar anos nos tribunais, a mediação pode ser concluída em poucas sessões, respeitando o tempo e o espaço de cada um dos envolvidos.

PROCESSO LENTO

De acordo com o último levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) , o Brasil registra mais de 80 milhões de processos em tramitação, sendo grande parte relacionada a questões de família. O tempo médio para a resolução de ações de divórcio litigioso ultrapassa cinco anos.

“Esse cenário só reforça a importância da mediação como uma via que acelera acordos e evita que o rompimento de um relacionamento vire uma batalha judicial sem fim", complementa Sabrina.