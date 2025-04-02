No ES, vice-prefeita se revolta e critica o prefeito por nomeação

Professora Raquel e Marcus da Cozivip: crise com pouco mais de 90 dias de governo Crédito: Facebook

Com pouco mais de 90 dias de governo, não convém convidar para a mesma sala de aula a vice-prefeita de São Mateus , Professora Raquel (Podemos), e o prefeito Marcus da Cozivip (do mesmo partido) - afinal, eles não estão estudando pela mesma cartilha.

A crise política (e talvez até pedagógica) se instalou na prefeitura nesta-quarta-feira (2), quando a vice foi às redes sociais e criticou abertamente a nomeação da nova secretária municipal de Educação - ela é a terceira titular da Pasta nesta gestão.

“Venho a público expressar minha surpresa e preocupação com a recente decisão do prefeito de nomear a sra. Edna Rossim como secretária de Educação, sem meu conhecimento e consentimento”, escreveu a vice, enfatizando sua insatisfação com a nomeação.

Na postagem nas redes sociais, Professora Raquel diz que, como vice-prefeita e professora, assumiu a responsabilidade de acompanhar de perto a Secretaria de Educação e acusou o prefeito mateense de ter nomeado a nova secretária sem ouvi-la.

“Essa decisão foi tomada sem diálogo, ignorando sugestões técnicas para um cargo essencial ao futuro do município”, afirmou a vice-prefeita.

A nota de esclarecimento da Professora Raquel publicada nas redes sociais Crédito: Instagram

Ela se diz também frustrada com Marcus da Cozivip : “Recebi essa informação [a nomeação da nova secretária de Educação] não por meio oficial, mas por terceiros, o que torna a situação ainda mais frustrante”, diz Professora Raquel.

Indagado pela coluna sobre as críticas públicas da sua vice, o prefeito não quis se pronunciar a respeito: “Neste momento, prefiro não comentar”, limitou-se a dizer Marcus da Cozivip.