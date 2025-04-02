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Leonel Ximenes

No ES, vice-prefeita se revolta e critica o prefeito por nomeação

“Essa decisão foi tomada sem diálogo, ignorando sugestões técnicas para um cargo essencial ao futuro do município”, afirmou Professora Raquel

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 16:20

Públicado em 

02 abr 2025 às 16:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Professora Raquel e Marcus da Cozivip: crise com pouco mais de 90 dias de governo
Professora Raquel e Marcus da Cozivip: crise com pouco mais de 90 dias de governo Crédito: Facebook
Com pouco mais de 90 dias de governo, não convém convidar para a mesma sala de aula a vice-prefeita de São Mateus, Professora Raquel (Podemos), e o prefeito Marcus da Cozivip (do mesmo partido) - afinal, eles não estão estudando pela mesma cartilha.
A crise política (e talvez até pedagógica) se instalou na prefeitura nesta-quarta-feira (2), quando a vice foi às redes sociais e criticou abertamente a nomeação da nova secretária municipal de Educação - ela é a terceira titular da Pasta nesta gestão.
“Venho a público expressar minha surpresa e preocupação com a recente decisão do prefeito de nomear a sra. Edna Rossim como secretária de Educação, sem meu conhecimento e consentimento”, escreveu a vice, enfatizando sua insatisfação com a nomeação.

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Na postagem nas redes sociais, Professora Raquel diz que, como vice-prefeita e professora, assumiu a responsabilidade de acompanhar de perto a Secretaria de Educação e acusou o prefeito mateense de ter nomeado a nova secretária sem ouvi-la.
“Essa decisão foi tomada sem diálogo, ignorando sugestões técnicas para um cargo essencial ao futuro do município”, afirmou a vice-prefeita.
A nota de esclarecimento da Professora Raquel publicada nas redes sociais
A nota de esclarecimento da Professora Raquel publicada nas redes sociais Crédito: Instagram
Ela se diz também frustrada com Marcus da Cozivip: “Recebi essa informação [a nomeação da nova secretária de Educação] não por meio oficial, mas por terceiros, o que torna a situação ainda mais frustrante”, diz Professora Raquel.
Indagado pela coluna sobre as críticas públicas da sua vice, o prefeito não quis se pronunciar a respeito: “Neste momento, prefiro não comentar”, limitou-se a dizer Marcus da Cozivip.
Em São Mateus, o prefeito e sua vice merecem nota zero. Em harmonia.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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