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Leonel Ximenes

Uma criança ou adolescente é assassinada a cada 4 dias no ES

Cariacica e Vila Velha lideram as estatísticas desse tipo de crime

Publicado em 04 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

04 mar 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Crianças e adolescentes: vítimas inocentes da violência
Crianças e adolescentes: vítimas inocentes da violência Crédito: Divulgação
Cento e noventa e três crianças e adolescentes foram assassinadas nos anos de 2019 e de 2020 no Espírito Santo. Isso equivale a uma morte de um menor de idade a cada quatro dias. Os municípios mais afetados por esse tipo de crime são Cariacica, com 44 casos, Vila Velha, com 30, Serra, com 28, e Linhares, com 13.
A informação foi repassada pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido), presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e Política Sobre Drogas da Assembleia, durante reunião do colegiado realizada nesta quarta-feira (3).
Bahiense fez a reflexão durante discurso na Assembleia, após o episódio em que equipes das TVs Gazeta e Tribuna foram expulsas por bandidos após tiroteio no bairro Planalto Serrano, na Serra, na manhã da última terça-feira (2).
“Temos um número altíssimo de ocorrências com relação às vítimas que são crianças e adolescentes. E elas ficam lidando com criminosos, que agem no tráfico de drogas, como no caso que colocaram as equipes de TV para correr. A vulnerabilidade das crianças que moram em regiões assim é muito grande. Nós temos visto crianças e adolescentes vítimas de bala perdida, sem nenhuma chance de sobrevivência”, lamentou o parlamentar.

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O deputado contou que do total de 193 vítimas, 187 eram adolescentes, com idades entre 12 e 17 anos: “Ontem mesmo tivemos assassinatos de adolescentes no município de Cariacica”. 
Os assassinatos de crianças e de adolescentes do sexo masculino são superiores ao do feminino. “Foram 182 contra 11 de meninas. Por que isso? Porque esses garotos são cooptados para o tráfico e entram no mundo do crime muito cedo. E acabam sendo vítimas em potencial.”

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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