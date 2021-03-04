Uma criança ou adolescente é assassinada a cada 4 dias no ES

Crianças e adolescentes: vítimas inocentes da violência Crédito: Divulgação

Cento e noventa e três crianças e adolescentes foram assassinadas nos anos de 2019 e de 2020 no Espírito Santo. Isso equivale a uma morte de um menor de idade a cada quatro dias. Os municípios mais afetados por esse tipo de crime são Cariacica , com 44 casos, Vila Velha , com 30, Serra, com 28, e Linhares, com 13.

A informação foi repassada pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido), presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e Política Sobre Drogas da Assembleia , durante reunião do colegiado realizada nesta quarta-feira (3).

Bahiense fez a reflexão durante discurso na Assembleia, após o episódio em que equipes das TVs Gazeta e Tribuna foram expulsas por bandidos após tiroteio no bairro Planalto Serrano, na Serra, na manhã da última terça-feira (2).

“Temos um número altíssimo de ocorrências com relação às vítimas que são crianças e adolescentes. E elas ficam lidando com criminosos, que agem no tráfico de drogas, como no caso que colocaram as equipes de TV para correr. A vulnerabilidade das crianças que moram em regiões assim é muito grande. Nós temos visto crianças e adolescentes vítimas de bala perdida, sem nenhuma chance de sobrevivência”, lamentou o parlamentar.

O deputado contou que do total de 193 vítimas, 187 eram adolescentes, com idades entre 12 e 17 anos: “Ontem mesmo tivemos assassinatos de adolescentes no município de Cariacica”.