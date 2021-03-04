Uma criança ou adolescente é assassinada a cada 4 dias no ES

Cento e noventa e três crianças e adolescentes foram assassinadas nos anos de 2019 e de 2020 no Espírito Santo. Isso equivale a uma morte de um menor de idade a cada quatro dias. Os municípios mais afetados por esse tipo de crime são Cariacica
, com 44 casos, Vila Velha
, com 30, Serra, com 28, e Linhares, com 13.
A informação foi repassada pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido), presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e Política Sobre Drogas da Assembleia
, durante reunião do colegiado realizada nesta quarta-feira (3).
“Temos um número altíssimo de ocorrências com relação às vítimas que são crianças e adolescentes. E elas ficam lidando com criminosos, que agem no tráfico de drogas, como no caso que colocaram as equipes de TV para correr. A vulnerabilidade das crianças que moram em regiões assim é muito grande. Nós temos visto crianças e adolescentes vítimas de bala perdida, sem nenhuma chance de sobrevivência”, lamentou o parlamentar.
O deputado contou que do total de 193 vítimas, 187 eram adolescentes, com idades entre 12 e 17 anos: “Ontem mesmo tivemos assassinatos de adolescentes no município de Cariacica”.
Os assassinatos de crianças e de adolescentes do sexo masculino são superiores ao do feminino. “Foram 182 contra 11 de meninas. Por que isso? Porque esses garotos são cooptados para o tráfico e entram no mundo do crime muito cedo. E acabam sendo vítimas em potencial.”