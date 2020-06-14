ES é o sexto Estado do país com mais adoção de crianças e adolescentes

O Espírito Santo
é o sexto da Estado da Federação com mais adoções de crianças e adolescente. De acordo com o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
, foram realizadas, nos últimos cinco anos, 489 adoções e outros 128 processos estão em andamento.
Os Estados que mais registraram adoções nesse período, são, pela ordem, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Pernambuco. As crianças adotadas têm em média cinco anos de idade
A burocracia e o tempo de processo são aflições que os pais encontram na hora de adotar uma pessoa. Somente 20% das ações finalizadas tiveram tempo menor do que 120 dias. Em 23% delas a lacuna foi de 121 a 240 dias. E em 57%, tudo caminhou em 240 dias.
No Espírito Santo, o tempo médio entre o início do processo e a data da sentença de adoção é de 13,9 meses, o quinto mais longo no Brasil. No país, a média é de 10,5 meses.
De acordo com o levantamento do SNA, foram realizadas mais de 10 mil adoções nos últimos 5 anos no país. Hoje, existem 34.443 pretendentes dispostos a adotar e 5.026 crianças e adolescentes aptos para adoção no Brasil.