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Leonel Ximenes

ES é o sexto Estado do país com mais adoção de crianças e adolescentes

De acordo com o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), nos últimos cinco anos foram realizadas 489 adoções e outros 128 processos estão em andamento

Públicado em 

14 jun 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Busca por pretendentes habilitados para adoção está suspensa no ES
Adotar é um ato de amor e acolhida Crédito: Divulgação
Espírito Santo é o sexto da Estado da Federação com mais adoções de crianças e adolescente. De acordo com o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foram realizadas, nos últimos cinco anos, 489 adoções e outros 128 processos estão em andamento.
Os Estados que mais registraram adoções nesse período, são, pela ordem, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Pernambuco. As crianças adotadas têm em média cinco anos de idade
A burocracia e o tempo de processo são aflições que os pais encontram na hora de adotar uma pessoa. Somente 20% das ações finalizadas tiveram tempo menor do que 120 dias. Em 23% delas a lacuna foi de 121 a 240 dias. E em 57%, tudo caminhou em 240 dias.
No Espírito Santo, o tempo médio entre o início do processo e a data da sentença de adoção é de 13,9 meses, o quinto mais longo no Brasil. No país, a média é de 10,5 meses.
Por causa da pandemia do novo coronavírus, o Tribunal de Justiça do ES  suspendeu a busca por pretendentes habilitados para adoção. Segundo o  (TJES), no ano passado foram realizadas 126 adoções. Em 2020, até o momento, foram 13.

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De acordo com o levantamento do SNA, foram realizadas mais de 10 mil adoções nos últimos 5 anos no país. Hoje, existem 34.443 pretendentes dispostos a adotar e 5.026 crianças e adolescentes aptos para adoção no Brasil.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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