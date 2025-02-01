Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Um ilusionista vem ao ES ensinar estratégias de vendas ao comércio

Evento é voltado para trabalhadores da área comercial, empresários e todos os interessados em melhorar o desempenho de vendas

Públicado em 

01 fev 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Marco Zanqueta atua há mais de 15 anos no treinamento e desenvolvimento de pessoas e há mais de 30 anos no mundo da mágica
Marco Zanqueta atua há mais de 15 anos no treinamento e desenvolvimento de pessoas e tem uma trajetória de mais de 30 anos no mundo da mágica Crédito: Divulgação
Especialista em combinar elementos de ilusionismo com conteúdo estratégico de vendas, o mágico, escritor e palestrante motivacional Marco Zanqueta estará em Vitória, no próximo dia 26, para apresentar a palestra-show "O poder de vender valor e não vender preço". O evento será realizado no auditório da Faesa, às 19h, com inscrições gratuitas.
Autor da metodologia “É lúdico, mas o papo é sério”, Marco Zanqueta atua há mais de 15 anos no treinamento e desenvolvimento de pessoas e há mais de 30 anos no mundo da mágica.
Zanqueta, que busca o equilíbrio entre uma palestra motivacional e técnica, unindo ilusionismo e conteúdo informativo, também já recebeu o Oscar Internacional de melhor mágico da América Latina pela International Magicians Society.

Veja Também

Após 17 anos, tradicional restaurante de Vitória é colocado à venda

A palestra é uma realização do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo (Sincades), em parceria com a Faesa, por meio do projeto Sincades Tech, e encerra uma série de eventos voltados para o aprimoramento das práticas empresariais do setor no ES, com foco na inovação.
"Será uma oportunidade para profissionais que desejam repensar suas estratégias de vendas e se adaptar às mudanças do mercado. Queremos proporcionar um novo olhar para essas pessoas sobre a mágica de vender", afirma Idalberto Moro, presidente da entidade.
O evento é voltado para trabalhadores da área comercial, empresários e todos os interessados em melhorar o desempenho de vendas. Para garantir uma vaga, basta se inscrever por meio do formulário: https://bit.ly/incricoes_zanqueta.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Casagrande rebate o famoso Guia Michelin, que chamou peixada de moqueca

A Bahia é aqui: cidade capixaba anuncia que terá 7 dias de Carnaval

Bolsonaro se inscreve em concurso em São Mateus. Que história é essa?

Ilha alvo de polêmica em Vila Velha está à venda. E por um valor milionário

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) Comércio Venda Sincades
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados