Um ilusionista vem ao ES ensinar estratégias de vendas ao comércio

Especialista em combinar elementos de ilusionismo com conteúdo estratégico de vendas, o mágico, escritor e palestrante motivacional Marco Zanqueta estará em Vitória
, no próximo dia 26, para apresentar a palestra-show "O poder de vender valor e não vender preço". O evento será realizado no auditório da Faesa, às 19h, com inscrições gratuitas.
Autor da metodologia “É lúdico, mas o papo é sério”, Marco Zanqueta atua há mais de 15 anos no treinamento e desenvolvimento de pessoas e há mais de 30 anos no mundo da mágica.
Zanqueta, que busca o equilíbrio entre uma palestra motivacional e técnica, unindo ilusionismo e conteúdo informativo, também já recebeu o Oscar Internacional de melhor mágico da América Latina pela International Magicians Society.
"Será uma oportunidade para profissionais que desejam repensar suas estratégias de vendas e se adaptar às mudanças do mercado. Queremos proporcionar um novo olhar para essas pessoas sobre a mágica de vender", afirma Idalberto Moro, presidente da entidade.
O evento é voltado para trabalhadores da área comercial, empresários e todos os interessados em melhorar o desempenho de vendas. Para garantir uma vaga, basta se inscrever por meio do formulário: https://bit.ly/incricoes_zanqueta
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