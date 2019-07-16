Ufes a um passo de pesquisar novas drogas

Aline Nunes - interina

Prédio da administração central da Ufes. Crédito: Facebook/Ufes

A Ufes está passando por auditoria para poder pesquisar novas drogas e vacinas contra a tuberculose. Hoje e amanhã, equipes do Ministério da Saúde e do Centro de Pesquisas da UFRJ realizam visita técnica para avaliar a instituição.

Entre as melhores

Conseguindo o credenciamento, a Ufes vai se tornar uma das cinco instituições científicas brasileiras aptas a receber pesquisas na área de tuberculose de vários países que já têm os produtos em fase de testes.

Referência

A vice-reitora Ethel Maciel, que vai recepcionar as equipes federais, é pesquisadora da Organização Mundial de Saúde (OMS) nesta área, e presidente da Rede Brasileira de Pesquisas em Tuberculose. Em 2018, foram identificados 1.305 novos casos da doença no Estado.

Desprotegidos

E por falar em tuberculose, Linhares está sem estoque da vacina BCG, que deve ser aplicada nos primeiros 30 dias de vida para prevenir a doença. Apenas 40% da média de uso mensal do município chegaram do governo federal. Hospital Rio Doce já está desabastecido.

Zap da insegurança

Moradores da Praia do Canto criaram um grupo para trocar mensagens sobre a segurança no bairro. Em menos de um mês, foram tantos relatos de violência que deu até medo.

24 horas de crime

Agora, não são apenas os arrombamentos noturnos, crime típico na região. A qualquer hora do dia são registrados furtos, assaltos e já teve até tentativa de sequestro.

Sem espaço

Para discutir o assunto, a associação de moradores convidou a comunidade, comerciantes e a polícia a participar de reunião na próxima terça, na Igreja Santa Rita. Com capacidade para receber 100 pessoas, deve faltar espaço para tanta reclamação.

Cartaz afixado em portão de residência em Flexal, Cariacica, tem uma série de palavras com grafia errada . Crédito: Gla Carraretto

Na dúvida, pergunte

Melhor tocar a campainha ou, na dúvida, ‘acionar’ o dicionário. Certeza, pelo menos uma: desigualdades pela falta de acesso à educação de qualidade estão por aí, nas placas, nos muros.

Será aposentadoria?

Almoçando na região da Ilha de Monte Belo, o deputado Freitas conversava ao telefone e, em dado momento, disse que estava resolvendo algo por perto. Seria na Justiça Federal? Quem sabe em uma oficina? Ou, no INSS, tentando garantir a aposentadoria antes da reforma?

Zuuum

Leitor da coluna reclama que Jardim Camburi está infestado de mosquitos. Morador da região próxima à praça Nilze Mendes, diz que a solução é usar repelente até dentro de casa. Prefeitura, cadê o fumacê?

Multiatenção

A UPA que seria construída em Flexal II, Cariacica, vai ser substituída por unidade que, além de atendimento de emergência, vai oferecer assistência básica e especialistas.

Mel e flor

Curiosas são as práticas previstas na unidade: uso de mel, luz, cores e flor para tratamentos de saúde.

Faltou à aula

Superministro do governo Bolsonaro, Paulo Guedes parece não ser adepto da cartilha do chefe e deve ter faltado às aulas de Moral e Cívica. Na posse do presidente do BNDES, praticamente ignorou o Hino Nacional: enquanto todos cantavam a plenos pulmões, manteve-se caladinho, caladinho.





Todo mundo velho

Envelhecer alguns anos é a febre do momento nas redes sociais. Desavisado, pergunta: “que aplicativo é esse que deixa as pessoas mais velhas?” Não lhe faltaram respostas: “vida”, “filhos”, “boletos”. É por isso que eu pago a internet!

Fim da polaridade?

Há mais de 20 anos o deputado federal Sérgio Vidigal e o atual prefeito da Serra, Audifax Barcelos, se revezam no comando da cidade mais populosa do Estado. A delegada Gracimeri Gaviorno, ex-chefe de Polícia Civil, não descarta entrar no meio dessa disputa, e até já foi aprovada em dois cursos de formação política.

Do jeito que é lá...

O ministro do Meio Ambiente da França caiu após ter promovido jantares com lagostas gigantes pagos pelo Estado. Não resistiu uma semana às primeiras denúncias.

...E aqui

Deve ser muito difícil viver em um país onde essas coisas acontecem. Dinheiro público sendo usado para farras, ministros sendo denunciados. Uma lástima!

Que preguiça!

Projeto para autorizar o governo a contrair empréstimos por pouco não ficou para votação após o recesso na Assembleia. Como a sessão das quartas é pela manhã, teve deputado dizendo que marcar para as 8h30 seria madrugada. Foi voto vencido.

