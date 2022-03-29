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Leonel Ximenes

Tropa de elite da PC do ES treina para atuar em áreas de risco

Instrução está sendo dada pela Core, tropa da Polícia Civil  do Rio de Janeiro especializada em ações em regiões conflagradas

Publicado em 29 de Março de 2022 às 17:11

Públicado em 

29 mar 2022 às 17:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Policiais recebem instruções teóricas e práticas da tropa de elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro
Policiais recebem instruções teóricas e práticas da tropa de elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro Crédito: Sesp/Divulgação
A tropa de elite da Polícia Civil e outras forças policiais do Espírito Santo estão recebendo treinamento da Polícia Civil do Rio de Janeiro para atuar em áreas urbanas consideradas de risco. Cerca de 25 agentes de diversas forças de segurança estão participando do curso, que está sendo realizado até sexta-feira (1º) na sede da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da PCES.
As instruções estão sendo ministradas por policiais da Core, a tropa de elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que tem grande experiência em atuação em áreas conflagradas do Estado vizinho.

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A Patrulha Falcão, técnica desenvolvida pela Core/CERJ, é utilizada durante operações em aglomerados urbanos, principalmente em comunidades localizadas em áreas de morros, em ambiente muito semelhante ao existente na Grande Vitória.
Além da PCES, participam da instrução de uma semana sobre Patrulha Urbana em Área de Risco, como convidados, policiais militares da Companhia de Operações Especiais (COE) da PMES, Diretoria de Operações Táticas (DOT) da Sejus, Guarda Municipal de Vila Velha, policiais federais e rodoviários federais que atuam no Espírito Santo.

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No curso, estão sendo realizadas instruções teóricas e práticas, dentre as quais oficinas em cenários simulados. O objetivo é o aprimoramento de técnicas operacionais de atuação policial.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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