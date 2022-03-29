Tropa de elite da PC do ES treina para atuar em áreas de risco

A tropa de elite da Polícia Civil
e outras forças policiais do Espírito Santo estão recebendo treinamento da Polícia Civil do Rio de Janeiro para atuar em áreas urbanas consideradas de risco. Cerca de 25 agentes de diversas forças de segurança estão participando do curso, que está sendo realizado até sexta-feira (1º) na sede da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da PCES.
As instruções estão sendo ministradas por policiais da Core, a tropa de elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro
, que tem grande experiência em atuação em áreas conflagradas do Estado vizinho.
A Patrulha Falcão, técnica desenvolvida pela Core/CERJ, é utilizada durante operações em aglomerados urbanos, principalmente em comunidades localizadas em áreas de morros, em ambiente muito semelhante ao existente na Grande Vitória
.
Além da PCES, participam da instrução de uma semana sobre Patrulha Urbana em Área de Risco, como convidados, policiais militares da Companhia de Operações Especiais (COE) da PMES, Diretoria de Operações Táticas (DOT) da Sejus
, Guarda Municipal de Vila Velha, policiais federais e rodoviários federais que atuam no Espírito Santo.
No curso, estão sendo realizadas instruções teóricas e práticas, dentre as quais oficinas em cenários simulados. O objetivo é o aprimoramento de técnicas operacionais de atuação policial.