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Leonel Ximenes

Vitória e Caixa vão financiar imóveis para policiais. Saiba valores e condições

Serão beneficiados profissionais da segurança pública que moram na Capital

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 02:09

Públicado em 

24 fev 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Serão financiados imóveis, na Capital, no valor de até R$ 300 mil, com prazo de quitação de 35 anos
Serão financiados imóveis, na Capital, no valor de até R$ 300 mil, com prazo de quitação de 35 anos Crédito: Divulgação
Prefeitura de Vitória se juntou à Caixa e vai financiar imóveis, novos ou usados, aos integrantes ativos, inativos e reformados, da reserva remunerada e aposentados das forças de segurança pública com renda mensal de até R$ 7 mil, que morem na Capital e que ainda não tenham imóvel próprio.
Poderão obter o financiamento pelo Programa Habite Seguro, que deverá estar disponível em 40 dias nas agências da Caixa, policiais civis, militares e penais, bombeiros militares, guardas municipais e policiais federais e rodoviários federais.
Serão financiados imóveis, na Capital, no valor de até R$ 300 mil, com prazo de quitação de 35 anos. O candidato ao financiamento tem que ter, no mínimo, três anos de exercício efetivo no cargo público. A contratação poderá ser realizada em um correspondente Caixa Aqui ou em qualquer agência da Caixa e está sujeita a aprovação de crédito.

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O programa subsidiará parcela da tarifa para contratação de até R$ 2,1 mil para financiamento de imóvel avaliado em até R$ 300 mil, com auxílio de até R$ 12 mil para pagamento do valor de entrada. Os agentes das forças de segurança pública poderão ainda somar os benefícios do Habite Seguro ao subsídio concedido pelo Programa Casa Verde e Amarela.
“Essa iniciativa do município de Vitória visa a promoção e a valorização do profissional de segurança pública, dando-lhes uma nova oportunidade, com melhores condições, para a aquisição de imóvel próprio”, diz o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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