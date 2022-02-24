Vitória e Caixa vão financiar imóveis para policiais. Saiba valores e condições

A Prefeitura de Vitória
se juntou à Caixa
e vai financiar imóveis, novos ou usados, aos integrantes ativos, inativos e reformados, da reserva remunerada e aposentados das forças de segurança pública com renda mensal de até R$ 7 mil, que morem na Capital e que ainda não tenham imóvel próprio.
Poderão obter o financiamento pelo Programa Habite Seguro, que deverá estar disponível em 40 dias nas agências da Caixa, policiais civis, militares e penais, bombeiros militares, guardas municipais e policiais federais e rodoviários federais.
Serão financiados imóveis
, na Capital, no valor de até R$ 300 mil, com prazo de quitação de 35 anos. O candidato ao financiamento tem que ter, no mínimo, três anos de exercício efetivo no cargo público. A contratação poderá ser realizada em um correspondente Caixa Aqui ou em qualquer agência da Caixa e está sujeita a aprovação de crédito.
O programa subsidiará parcela da tarifa para contratação de até R$ 2,1 mil para financiamento de imóvel avaliado em até R$ 300 mil, com auxílio de até R$ 12 mil para pagamento do valor de entrada. Os agentes das forças de segurança pública poderão ainda somar os benefícios do Habite Seguro ao subsídio concedido pelo Programa Casa Verde e Amarela.
“Essa iniciativa do município de Vitória visa a promoção e a valorização do profissional de segurança pública, dando-lhes uma nova oportunidade, com melhores condições, para a aquisição de imóvel próprio”, diz o prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos).