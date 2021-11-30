Imóveis em Vitória têm a maior valorização entre as capitais em 2021

Localizado na Enseada do Suá, o Honfleur Maison está entre os metros quadrados mais valorizados da cidade. A região conta com shopping, várias opções de acesso, praias e uma vista de tirar o fôlego Crédito: Hanei Minoru/Divulgação

Quando o assunto é investimento imobiliário, Vitória é a bola da vez no mercado nacional. Isso porque, apenas em 2021, segundo o índice FipeZap, a valorização dos seus imóveis residenciais foi de 17,55%. Na frente de cidades como São Paulo (3,39%), Rio de Janeiro (1,80%) e Brasília (7,13%), Vitória registrou a maior média entre todas as capitais do Brasil, até o momento. Se considerarmos os últimos 12 meses esse número fica ainda maior, com uma variação acumulada de 20,75%.

Mesmo não sendo uma capital com grande extensão de terrenos, o diretor operacional da Hanei Minoru, Armando Mainentte Júnior, explica que Vitória chama atenção no âmbito financeiro por possuir um dos maiores Produto Interno Bruto (PIB) per capita do país. "Isso a torna um mercado promissor para um alto padrão como o nosso Honfleur Maison, na Enseada do Suá", explica.

Com quase 70% das unidades vendidas, a construtora chega ao Espírito Santo de olho nesse cenário positivo para investimentos imobiliários. De acordo com o CEO da empresa, Celso Minoru, a localização geográfica da Capital é privilegiada, devido à proximidade com o sul da Bahia, Minas Gerais e também da região Centro-Oeste do país.

“O mote do nosso empreendimento é a disrupção. Por isso, chegamos ao Estado com alguns diferenciais. O Honfleur Maison inclui um elevador delivery, por exemplo. Assim o morador não precisa descer até o térreo para pegar alimentos ou remédios“, destaca Celso.

Além disso, a estrutura do empreendimento também foi desenvolvida de forma diferenciada. Armando Mainentte explica que uma das torres tem formato de vela. A ideia é que a arquitetura dê um requinte para a cidade. Por isso, os muros foram recuados e em volta do Honfleur Maison foi feito um parque para que a cidade também ganhe com o que a empresa chama de gentileza urbana.

“Na pandemia, as pessoas têm procurado mais que uma moradia, mas também um lar. Esse é o nosso propósito. Percebemos que o capixaba quer ter a facilidade de bons restaurantes e padarias perto de casa. Então, decidimos montar um shopping gourmet. Chamado de Honfleur Macher, a proposta é que o morador tenha acesso a diferentes estabelecimentos de qualidade sem sair do condomínio”, pontua.

Localizado na Enseada do Suá, o empreendimento está entre os metros quadrados mais valorizados da cidade. O diretor operacional da Hanei explica que Vitória é uma cidade que não tem muito espaço para crescer horizontalmente, apenas em construções verticais o que valoriza esse endereço. "Estamos falando de uma área própria que não dá para se replicar na capital", afirma.

O empreendimento também traz o conceito de resort na área de lazer e um salão de festas com uma sofisticada antessala para convidados, chapelaria, cozinha buffet e pista de dança Crédito: Hanei Minoru/Divulgação

A região conta com shopping, várias opções de acesso, restaurantes, praias, uma vista de tirar o fôlego e muito lazer. Ou seja, de acordo com Armando Mainentte, é um bairro com vocação para um empreendimento de alto padrão como o Honfleur Maison, que possui unidades entre 100m² e 318m².

SAIBA MAIS

Localização Avenida Capitão João Brandão, 100, Enseada do Suá, Vitória. Realização Hanei Minoru, em parceria com JL Construtora e Francisco Rocha Imobiliária. Características Com unidades de até 3 suítes, os apartamentos possuem plantas de 100m² a 318m². Uma das possibilidades inclui um living de conceito aberto. A área de lazer inclui um resort, salão de festas com uma sofisticada antessala para receber convidados, chapelaria, cozinha buffet e pista de dança com tratamento acústico. O condomínio também possui câmeras de leitura facial para registrar a entrada e saída dos moradores e um parque linear multitemático.