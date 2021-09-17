Novo residencial na Enseada do Suá reúne inovação e lazer de resort

A Enseada do Suá é um dos endereços da qualidade de vida em Vitória. A região, com shopping, várias opções de acesso, restaurantes, praias, uma vista privilegiada e muito lazer, vai ganhar um novo empreendimento residencial à altura, que reforça a vocação do bairro para o alto padrão: o Honfleur Maison, da construtora Hanei Minoru.
Com apartamentos que possuem plantas entre 100m² e 318m², o condomínio traz conceitos como a inovação e disrupção como seu mote. Os moradores vão poder vivenciar novas experiências, como o elevador delivery.
“O mercado de entrega cresceu mais de 500% com a pandemia e essa é uma tendência que veio para ficar. Por isso, oferecemos esse recurso, no qual o pedido é deixado no elevador e o morador recebe diretamente em seu apartamento”, explica Celso Minoru, diretor da Hanei Minoru.
UM RESORT PARA TODA A FAMÍLIA
O Honfleur Maison traz o conceito de resort em sua área de lazer. O salão de festas conta com foyer (uma sofisticada antessala para receber convidados), chapelaria, cozinha buffet e pista de dança com tratamento acústico.
Para quem quiser relaxar, o jardim zen com quiosques de meditação e o bangalô de massagem vão oferecer o clima e o conforto para se desconectar da rotina.
Na brinquedoteca, são 150m² à disposição das crianças e o residencial terá ainda com espaço fitness, teens club, home office, spa com sauna e salas de massagem, quadra de areia e playground.
Um dos pontos altos da área é o resort de piscinas. Com amplo espaço e infraestrutura, ele terá um toboágua para o entretenimento das crianças.
“O resort de piscinas terá 3.000m² de área. A piscina infantil contará com 37 metros e 17 de largura, enquanto a piscina baby terá guarda-sóis coloridos, para abrigar as crianças do sol mais forte”, destaca Minoru.
Na piscina adulto, cachoeira, ilha cercada por coqueiros e espreguiçadeiras. O acesso se dará por duas pontes de madeira que também levam ao bar da piscina, completo, com forno e fogão, churrasqueira, depósito, geladeira e freezer, bancada, mesas com ombrelones e toaletes.
SEGURANÇA: PORTARIA COM LEITURA FACIAL
Tecnologia a serviço da segurança. Esse é um dos diferenciais do Honfleur Maison. Os moradores vão poder gerenciar a presença de visitas ou prestadores de serviço por meio do celular. Câmeras de leitura facial vão registrar a entrada e saída de moradores, visitantes ou prestadores.
“Sistema de segurança com câmeras e sensores internos e externos nas áreas comuns, conectados à empresa de monitoramento, vão oferecer mais segurança aos moradores do Honfleur Maison”, aponta Minoru.
HARMONIA COM A CIDADE
Outro destaque do Honfleur Maison é o conceito de gentileza urbana. Uma testada verde, de 300 metros, vai abrigar um parque linear multitemático no condomínio, com praças para exercícios, ponto de ônibus, port cocheré (pórtico na entrada principal), lago com carpas, ponte de madeira, playground, pet garden e praça de convivência com quiosques e bancos.
“Esta grande área de testada que em grande parte está na matrícula do empreendimento será de usufruto público. Configurando a chamada Gentileza Urbana, um ato de altruísmo social tão necessário nos dias atuais”, avalia Minoru.
SAIBA MAIS
Honfleur Maison
- Localização: Avenida Capitão João Brandão, 100, Enseada do Suá, Vitória.
- Realização: Hanei Minoru, em parceria com JL Construtora e Francisco Rocha Imobiliária.
- Características: apartamentos de 100m² a 318m².