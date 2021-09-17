Novo residencial na Enseada do Suá reúne inovação e lazer de resort

Com apartamentos que variam de 100m² a 318m², os moradores vão poder vivenciar novas experiências, como o Honfleur Resort Crédito: Hanei Minoru/Divulgação

A Enseada do Suá é um dos endereços da qualidade de vida em Vitória. A região, com shopping, várias opções de acesso, restaurantes, praias, uma vista privilegiada e muito lazer, vai ganhar um novo empreendimento residencial à altura, que reforça a vocação do bairro para o alto padrão: o Honfleur Maison, da construtora Hanei Minoru.

Com apartamentos que possuem plantas entre 100m² e 318m², o condomínio traz conceitos como a inovação e disrupção como seu mote. Os moradores vão poder vivenciar novas experiências, como o elevador delivery.

“O mercado de entrega cresceu mais de 500% com a pandemia e essa é uma tendência que veio para ficar. Por isso, oferecemos esse recurso, no qual o pedido é deixado no elevador e o morador recebe diretamente em seu apartamento”, explica Celso Minoru, diretor da Hanei Minoru.

O Honfleur Maison possui uma central delivery, onde o pedido é deixado no elevador e o morador recebe diretamente em seu apartamento. Crédito: Hanei Minoru/Divulgação

UM RESORT PARA TODA A FAMÍLIA

O Honfleur Maison traz o conceito de resort em sua área de lazer. O salão de festas conta com foyer (uma sofisticada antessala para receber convidados), chapelaria, cozinha buffet e pista de dança com tratamento acústico.

Seguindo o conceito de resort, o Honfleur Maison vai ter entre seus itens de lazer um bistrô lounge. Crédito: Hanei Minoru/Divulgação

Para quem quiser relaxar, o jardim zen com quiosques de meditação e o bangalô de massagem vão oferecer o clima e o conforto para se desconectar da rotina.

Na brinquedoteca, são 150m² à disposição das crianças e o residencial terá ainda com espaço fitness, teens club, home office, spa com sauna e salas de massagem, quadra de areia e playground.

Entre os itens de lazer do Honfleur Maison está a piscina com cachoeira. O espaço vai ser cercado por coqueiros e espreguiçadeiras. Crédito: Hanei Minoru/ Divulgação

Um dos pontos altos da área é o resort de piscinas. Com amplo espaço e infraestrutura, ele terá um toboágua para o entretenimento das crianças.

“O resort de piscinas terá 3.000m² de área. A piscina infantil contará com 37 metros e 17 de largura, enquanto a piscina baby terá guarda-sóis coloridos, para abrigar as crianças do sol mais forte”, destaca Minoru.

Na piscina adulto, cachoeira, ilha cercada por coqueiros e espreguiçadeiras. O acesso se dará por duas pontes de madeira que também levam ao bar da piscina, completo, com forno e fogão, churrasqueira, depósito, geladeira e freezer, bancada, mesas com ombrelones e toaletes.

Com amplo espaço e infraestrutura, a piscina para crianças terá um toboágua para garantir a diversão nos momentos de lazer. Crédito: Hanei Minoru/ Divulgação

SEGURANÇA: PORTARIA COM LEITURA FACIAL

Tecnologia a serviço da segurança. Esse é um dos diferenciais do Honfleur Maison. Os moradores vão poder gerenciar a presença de visitas ou prestadores de serviço por meio do celular. Câmeras de leitura facial vão registrar a entrada e saída de moradores, visitantes ou prestadores.

“Sistema de segurança com câmeras e sensores internos e externos nas áreas comuns, conectados à empresa de monitoramento, vão oferecer mais segurança aos moradores do Honfleur Maison”, aponta Minoru.

Com um lago de carpas, o Honfleur Maison também vai abrigar um parque linear multitemático para usufruto público. Crédito: Hanei Minoru/ Divulgação

HARMONIA COM A CIDADE

Outro destaque do Honfleur Maison é o conceito de gentileza urbana. Uma testada verde, de 300 metros, vai abrigar um parque linear multitemático no condomínio, com praças para exercícios, ponto de ônibus, port cocheré (pórtico na entrada principal), lago com carpas, ponte de madeira, playground, pet garden e praça de convivência com quiosques e bancos.

“Esta grande área de testada que em grande parte está na matrícula do empreendimento será de usufruto público. Configurando a chamada Gentileza Urbana, um ato de altruísmo social tão necessário nos dias atuais”, avalia Minoru.

Para quem quiser relaxar, a praça de convivência do Honfleur Maison é uma das opções do empreendimento. Crédito: Hanei Minoru/Divulgação

SAIBA MAIS

Honfleur Maison

Localização: Avenida Capitão João Brandão, 100, Enseada do Suá, Vitória.

Avenida Capitão João Brandão, 100, Enseada do Suá, Vitória. Realização: Hanei Minoru, em parceria com JL Construtora e Francisco Rocha Imobiliária.

Hanei Minoru, em parceria com JL Construtora e Francisco Rocha Imobiliária. Características: apartamentos de 100m² a 318m².