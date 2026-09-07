Tribunal de Justiça do ES: 125 servidores e centenas de milhares de processos





O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) iniciou um novo ciclo de trabalhos da Força-Tarefa do Núcleo de Aceleração de Processos (Napes). A iniciativa conta com 125 servidores, divididos conforme afinidade com as matérias em equipes Cível, Juizados Especiais, Fazenda Pública, Órfãos e Sucessões, Infância e Família e Criminal.





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Os trabalhos ocorrerão em regime de plantão, em dias não úteis. A atuação será voltada a centenas de milhares de processos já com sentença proferida e em situação de potencial arquivamento, identificados em todas as unidades judiciárias do Estado pelo Núcleo de Estatística.





A seleção considerou o ano de distribuição, priorizando os mais antigos, e parâmetros estratégicos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Segundo o TJES, a Força-Tarefa não é um mutirão e não atuará mediante solicitação de varas ou para atender dificuldades pontuais de uma unidade.





O foco são processos previamente definidos como prioritários, independentemente de onde tramitam.Coordenada pelo juiz Marcelo Feres Bressan, a força-tarefa tem caráter auxiliar e não substitui a atuação ordinária das serventias. O objetivo é acelerar a movimentação de processos estratégicos e o fluxo de baixas no Judiciário capixaba.