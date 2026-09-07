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Coluna Leonel Ximenes

Tribunal de Justiça do ES: 125 servidores e centenas de milhares de processos

Força-tarefa atuará nas áreas Cível, Juizados Especiais (JEC), Fazenda Pública, Órfãos e Sucessões, Infância e Família e Criminal

Publicado em 07 de Setembro de 2026 às 03:25

Públicado em 

07 set 2026 às 03:25
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
TJES
Sede do Tribunal de Justiça do ES Carlos Alberto Silva


O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) iniciou um novo ciclo de trabalhos da Força-Tarefa do Núcleo de Aceleração de Processos (Napes). A iniciativa conta com 125 servidores, divididos conforme afinidade com as matérias em equipes Cível, Juizados Especiais, Fazenda Pública, Órfãos e Sucessões, Infância e Família e Criminal. 


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Os trabalhos ocorrerão em regime de plantão, em dias não úteis. A atuação será voltada a centenas de milhares de processos já com sentença proferida e em situação de potencial arquivamento, identificados em todas as unidades judiciárias do Estado pelo Núcleo de Estatística. 


A seleção considerou o ano de distribuição, priorizando os mais antigos, e parâmetros estratégicos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Segundo o TJES, a Força-Tarefa não é um mutirão e não atuará mediante solicitação de varas ou para atender dificuldades pontuais de uma unidade. 


O foco são processos previamente definidos como prioritários, independentemente de onde tramitam.Coordenada pelo juiz Marcelo Feres Bressan, a força-tarefa tem caráter auxiliar e não substitui a atuação ordinária das serventias. O objetivo é acelerar a movimentação de processos estratégicos e o fluxo de baixas no Judiciário capixaba.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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