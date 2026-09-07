Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/09/2026

A carta “10 de Paus” alerta para o excesso de responsabilidades e para a tendência de tentar resolver tudo sozinho(a) No amor, não carregue só o peso de uma relação e permita que o outro também participe. Na carreira, será necessário organizar prioridades e aprender a delegar. Na saúde, o cansaço acumulado pedirá descanso. Entre amigos, aceite ajuda quando ela for oferecida e evite assumir problemas que não são seus.