Tribunal dá 30 dias para Sesa se manifestar sobre Hospital Infantil

Segundo a denúncia enviada pelo parlamentar ao Tribunal de Contas, o Hospital Infantil de Vitória tem graves problemas na sua estrutura que colocam em risco a vida de crianças e adolescentes, bem como dos seus acompanhantes e dos profissionais, principalmente durante o atual período de pandemia do novo coronavírus.

“Devido à gravidade das situações relatadas, por se tratar de um hospital infantil de referência para atendimento da Covid-19, entendo que o caso requer providências mais urgentes do que uma simples inclusão em banco de dados para realização de auditoria operacional em momento oportuno, que efetivamente não se sabe quando ocorrerá, tendo em vista a restrição à realização de qualquer auditoria no momento, em razão da necessidade de distanciamento social para prevenção da pandemia do coronavírus”, escreveu o conselheiro.