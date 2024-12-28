Top 4: Vitória comemora ranking nacional entre as capitais

A geração de empregos, o crescimento do PIB per capita, o crescimento da renda média do trabalho formal e os recursos para o desenvolvimento científico levaram Vitória
a ocupar a quarta posição no ranking das capitais brasileiras com maior inovação e dinamismo econômico, segundo o Ranking de Competitividade dos Municípios do Centro de Liderança Pública (CLP).
Conforme o levantamento, que pode ser conferido no site rankingdecompetitividade.org.br
, Vitória fica atrás apenas de São Paulo (SP), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS). De acordo com o CLP, "os indicadores de dinamismo econômico mensuram a capacidade produtiva municipal, a produção de bens diversos, de alto valor agregado e a capacidade de migração da estrutura produtiva visando suavizar efeitos de possíveis choques externos".
O estudo também indica que, do ponto de vista da inovação, "avalia-se o financiamento à pesquisa e desenvolvimento científico no município e a existência de empregos em empresas inovadoras (empregos no setor criativo)".
O Ranking de Competitividade dos Municípios também já havia indicado que Vitória é primeiro lugar em capital humano e funcionamento da máquina pública.
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini
, comemorou. "Vitória está continuamente aprimorando a gestão de seus recursos, mantendo-se atualizada com o ritmo acelerado da evolução tecnológica e atendendo às necessidades dos cidadãos e visitantes".