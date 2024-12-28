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Leonel Ximenes

Top 4: Vitória comemora ranking nacional entre as capitais

Capital capixaba ficou atrás apenas  de São Paulo (SP), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS)

Publicado em 28 de Dezembro de 2024 às 03:11

Públicado em 

28 dez 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Centro histórico de Vitória com destaque para a Catedral Metropolitana
Centro histórico de Vitória com destaque para a Catedral Metropolitana Crédito: Fernando Madeira
A geração de empregos, o crescimento do PIB per capita, o crescimento da renda média do trabalho formal e os recursos para o desenvolvimento científico levaram Vitória a ocupar a quarta posição no ranking das capitais brasileiras com maior inovação e dinamismo econômico, segundo o Ranking de Competitividade dos Municípios do Centro de Liderança Pública (CLP).
Conforme o levantamento, que pode ser conferido no site rankingdecompetitividade.org.br, Vitória fica atrás apenas de São Paulo (SP), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS). De acordo com o CLP, "os indicadores de dinamismo econômico mensuram a capacidade produtiva municipal, a produção de bens diversos, de alto valor agregado e a capacidade de migração da estrutura produtiva visando suavizar efeitos de possíveis choques externos".
O estudo também indica que, do ponto de vista da inovação, "avalia-se o financiamento à pesquisa e desenvolvimento científico no município e a existência de empregos em empresas inovadoras (empregos no setor criativo)".
O Ranking de Competitividade dos Municípios também já havia indicado que Vitória é primeiro lugar em capital humano e funcionamento da máquina pública.
prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, comemorou. "Vitória está continuamente aprimorando a gestão de seus recursos, mantendo-se atualizada com o ritmo acelerado da evolução tecnológica e atendendo às necessidades dos cidadãos e visitantes".

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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