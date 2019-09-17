Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Theodorico Ferraço afastado por 40 dias da Assembleia Legislativa

O requerimento sobre o afastamento temporário do parlamentar vai ser lido durante a sessão desta terça-feira (17) na Assembleia.

Publicado em 17/09/2019 às 17h53
Atualizado em 18/09/2019 às 09h23
Theodorico Ferraço. Crédito: Lissa de Paula/Ales
Theodorico Ferraço. Crédito: Lissa de Paula/Ales

O deputado estadual Theodorico Ferraço requereu à mesa diretora da Assembleia Legislativa licença para tratamento de saúde por 40 dias, contados a partir do dia 16 de setembro.

O requerimento sobre o afastamento temporário do parlamentar vai ser lido durante a sessão desta terça-feira (17) na Assembleia.

ORTOPÉDICO

O atestado médico de Theodorico é assinado pelo médico Antonio Nassur Junior, especializado em ortopedia e traumatologia. O CID 10 (código internacional de doenças) aponta para a categoria “S”, relacionada a problemas ortopédicos.

A grafia na cópia “S92.3”, que aponta no S92 como fratura no pé e S93 como “Luxação, entorse e Distensão das Articulações e dos Ligamentos ao Nível do Tornozelo e do Pé”.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Assembleia Legislativa do ES Espírito Santo Saúde Theodorico Ferraço leonel ximenes

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.