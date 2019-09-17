Theodorico Ferraço afastado por 40 dias da Assembleia Legislativa

Theodorico Ferraço. Crédito: Lissa de Paula/Ales

O deputado estadual Theodorico Ferraço requereu à mesa diretora da Assembleia Legislativa licença para tratamento de saúde por 40 dias, contados a partir do dia 16 de setembro.



O requerimento sobre o afastamento temporário do parlamentar vai ser lido durante a sessão desta terça-feira (17) na Assembleia.

ORTOPÉDICO

O atestado médico de Theodorico é assinado pelo médico Antonio Nassur Junior, especializado em ortopedia e traumatologia. O CID 10 (código internacional de doenças) aponta para a categoria “S”, relacionada a problemas ortopédicos.

A grafia na cópia “S92.3”, que aponta no S92 como fratura no pé e S93 como “Luxação, entorse e Distensão das Articulações e dos Ligamentos ao Nível do Tornozelo e do Pé”.

