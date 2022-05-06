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Leonel Ximenes

Tenente e pré-candidato no ES sugere pistola de presente para as mães

Além desse "mimo", militar da ativa do Corpo de Bombeiros também recomendou que as mamães entrem para clubes de tiro

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 17:24

Públicado em 

06 mai 2022 às 17:24
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Tenente Assis exibe uma pistola cor-de-rosa como sugestão de presente para o Dia das Mães
Tenente Assis exibe uma pistola cor-de-rosa como sugestão de presente para o Dia das Mães Crédito: Assessoria do Tenente Assis
Pré-candidato a deputado federal pelo PTB, o tenente Assis, do Corpo de Bombeiros, divulgou um vídeo em que sugere como presente para o Dia das Mães uma… pistola! Isso mesmo: o militar não quer saber de flores, livros, chocolates ou qualquer outro mimo que combine com as mamães - ele prefere que elas tenham uma arma.
“Dia das Mães chegando e você não sabe o presente para dar para a sua mamãe. Ou para o maridão que quer presentear a esposa...”
A seguir, o bombeiro passa a palavra para seu instrutor de tiro, que sugere que as mães entrem para um clube de tiro para fazer um treino e que comprem “um brinquedo desse aqui”, apontando para uma pistola cor-de-rosa que está nas mãos do tenente Assis.

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Um dos candidatos apoiados pelo Projeto Político-Militar no ES, o bolsonarista Assis diz que defende o “uso consciente” de armas de fogo e destaca a importância dos clubes de tiro.
“O preparo e emprego são princípios fundamentais do uso de qualquer arma, em especial, das armas de fogo. Neste cenário, os clubes de tiro são a essência do uso racional das armas, seja para a prática do tiro esportivo, seja para o uso consciente de cidadãos e profissionais”, diz o militar.
A coluna, entretanto, defende que o amor, o carinho e o afeto continuem sendo as “armas” de todas as mamães do mundo. E sempre em defesa da vida.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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