Tenente e pré-candidato no ES sugere pistola de presente para as mães

Tenente Assis exibe uma pistola cor-de-rosa como sugestão de presente para o Dia das Mães Crédito: Assessoria do Tenente Assis

Pré-candidato a deputado federal pelo PTB, o tenente Assis, do Corpo de Bombeiros , divulgou um vídeo em que sugere como presente para o Dia das Mães uma… pistola! Isso mesmo: o militar não quer saber de flores, livros, chocolates ou qualquer outro mimo que combine com as mamães - ele prefere que elas tenham uma arma.

“Dia das Mães chegando e você não sabe o presente para dar para a sua mamãe. Ou para o maridão que quer presentear a esposa...”

A seguir, o bombeiro passa a palavra para seu instrutor de tiro, que sugere que as mães entrem para um clube de tiro para fazer um treino e que comprem “um brinquedo desse aqui”, apontando para uma pistola cor-de-rosa que está nas mãos do tenente Assis.

Um dos candidatos apoiados pelo Projeto Político-Militar no ES , o bolsonarista Assis diz que defende o “uso consciente” de armas de fogo e destaca a importância dos clubes de tiro.

“O preparo e emprego são princípios fundamentais do uso de qualquer arma, em especial, das armas de fogo. Neste cenário, os clubes de tiro são a essência do uso racional das armas, seja para a prática do tiro esportivo, seja para o uso consciente de cidadãos e profissionais”, diz o militar.