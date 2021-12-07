Poucas&Boas: Traficantes do ES disputam exibição de armas na internet

Armas dos criminosos exibidas nas redes sociais Crédito: Reprodução do Twitter

Um perfil no Twitter chamado “Mó Complexão” (@Mo_Complexao) tem sido o alvo de disputa dos traficantes de uma facção criminosa de Vitória para a exibição de suas armas. São fuzis, pistolas que se transformam em submetralhadoras e outros armamentos.

O PÚBLICO

Esse arsenal dos bandidos, de acordo com as publicações, está concentrado principalmente no Complexo da Penha, em Vitória. O perfil no Twitter tem alcance nacional, com 37,5 mil seguidores.

O APELO

Do governador Renato Casagrande, em 6 de setembro de 2018, durante reunião com a Associação de Cabos e Soldados (ACS), ao longo da campanha eleitoral: “Tenho claro que também enfrentarei uma pedreira na segurança pública, mas conto com a ajuda e apoio de todos vocês”.

A REALIDADE

A Associação de Cabos e Soldados é uma das entidades representativas de militares que endossam a nota dos coronéis da PM cobrando por melhorias na remuneração.

TRAJE DUPLO

O vereador Leandro Piquet (Republicanos) continua reclamando que é perseguido pelo governo do Estado por causa da sua escala de trabalho como delegado. Em vídeo publicado nesta terça (7), o parlamentar diz que, entre o plantão na DHPP e a atividade legislativa na Câmara de Vitória, acabou trabalhando durante 30 horas seguidas. “Tivemos que participar de uma sessão especial trajados com o uniforme de delegado”, esbravejou.

FALTA UMA EXCURSÃO AO DICIONÁRIO

A placa que atropelou o idioma em Ibiraçu Crédito: Foto do leitor

Em Ibiraçu, no Norte do Estado, uma tradicional parada informa na placa que aceita receber ônibus de “excurção”. Será que uma viagem que começa assim termina bem?

DE VOLTA AO COMANDO

O empresário Nerleo Caus está de volta à presidência da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do ES (ABIH-ES), para um mandato de dois anos.

PREFEITO DIGITAL

Quem visita o gabinete do prefeito Wanderson Bueno (Podemos), em Viana, encontra uma estrutura ultramoderna. Com QR Code desde o recinto de espera, a sala do chefe do executivo municipal conta com uma servidora para lá de especial: a Alexa. Por comandos de voz, Bueno consegue acender e apagar luzes, ligar ou desligar equipamentos.

SANTA TERESA, CAPITAL SIMBÓLICA DO ES

A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira (7) o Projeto de Lei 450/2021, de autoria do deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido), que transfere simbolicamente a capital de Vitória para Santa Teresa, primeiro município de imigração italiana no país, reconhecido por lei federal. Essa transferência, de acordo com o texto, se dará em 26 de junho, por ocasião do feriado municipal da colonização do município.

PAIS AUSENTES

No período de janeiro a 6 de dezembro deste ano, o Espírito Santo computou 49.297 nascimentos, de acordo com o portal da transparência do Registro Civil. Ao longo desse intervalo, foram 2.862 crianças que não tiveram o registro de seus pais nos seus documentos.

OS LÍDERES

A Serra lidera com 411 registros não efetivados, seguida por Vila Velha (354), Cariacica (331) e Vitória (251).

O CACHORRO DA RAINHA

A raça corgi, que é conhecida por ser a favorita da rainha Elizabeth II, está começando a aparecer com mais frequência nas ruas de Vitória, especialmente nos bairros nobres.

FESTA PARA O EX-SOCIALISTA

A filiação do deputado federal Felipe Rigoni (ex-PSB) ao partido União Brasil provocou uma grande agitação no Aeroporto de Vitória. O embarque para Brasília foi muito concorrido, com diversos políticos de diversos escalões.

CUIDADO COM AS PREGUIÇAS

Especialistas em meio ambiente dizem que cada vez mais têm aparecido bichos-preguiça no meio das estradas. A recomendação é a mesma: paciência ou levar com todo cuidado o animalzinho para o outro lado da pista.

A CANA LIDERA

O Incaper agora tem um painel que possibilita verificar a produção da agropecuária no Estado. Em volume de toneladas, a cana-de-açúcar foi a campeã, em 2020, com mais de 2,5 milhões de toneladas cultivadas.

LIVRO DA IGREJA

Foi lançado nesta terça (7) o livro “Teologia da história e ação transformadora” (PUC Rio/ Leitura Capital), que tem apoio da Escola de Fé e Política da Arquidiocese de Vitória e conta com a presença de três dos 12 autores. A obra tem capítulos que tratam de como se relacionam a prática de vida cristã num mundo marcado pela destruição da terra, a exclusão social e outras questões.

A PAZ HÁ DE REINAR

Um registro histórico necessário: neste 7 de dezembro de 2021 são lembrados os 80 anos do ataque japonês à base de Pearl Harbor, no Havaí. A batalha marcou a entrada dos EUA na Segunda Guerra Mundial, cujo fim foi em Hiroshima e Nagasaki, quase quatro anos depois, com a bomba atômica.

ALÔ, SESP E COMANDO DA PM!