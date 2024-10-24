Sucesso no país, quarteto gospel canta em igreja na Praia da Costa

Um dos grupos mais famosos de música gospel do país, o Gileade vai se apresentar neste domingo (27) em dois momentos na Igreja Missão na Praia da Costa
: às 10h e 19h. Fundado no interior de Goiás há 31 anos, eles fazem sucesso em espetáculos no Brasil e em outros países.
O Quarteto Gileade, que tem milhares de seguidores nas redes sociais e é ligado à Assembleia de Deus
da cidade de Rio Verde (GO), é formado pelo primeiro tenor, diácono Marcos Rosa; pelo segundo tenor, pastor Nivaldo Silva; pelo barítono, pastor Jabes Rosa; e pelo baixo, evangelista Aluísio Júnior.
As duas apresentações deste domingo integram a programação de aniversário dos 28 anos da Missão Praia da Costa, que serão comemorados em 19 de janeiro do ano que vem.
O templo tem capacidade para 1,7 mil pessoas, mas serão instalados telões para quem quiser acompanhar as duas apresentações, em estilos diferentes, do quarteto.
Fundador da igreja na Praia da Costa, o pastor Simonton Araújo
destaca a importância de proclamar o Evangelho de uma forma mais contemporânea. “A caminho dos nossos 28 anos, reunimos amigos de diversas partes do Brasil, de diferentes denominações cristãs, que proclamam o Evangelho com estratégias diferentes, e apesar de tantas diferenças, temos um só objetivo, que é anunciar o evangelho, gloriando-me a Deus e abençoando vidas”, afirma o pastor.
A série comemorativa dos 28 anos da Missão começou em 23 de setembro com a presença do pastor Cláudio Duarte, do cantor João Alexandre e do pastor Hernandes Dias Lopes, entre outros convidados.