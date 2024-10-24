Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Sucesso no país, quarteto gospel canta em igreja na Praia da Costa

Serão duas apresentações neste domingo (27), em comemoração aos 28 anos da denominação evangélica

Públicado em 

24 out 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Quarteto Gileade foi fundado há 31 anos no interior de Goiás
O Quarteto Gileade foi fundado há 31 anos no interior de Goiás Crédito: Divulgação
Um dos grupos mais famosos de música gospel do país, o Gileade vai se apresentar neste domingo (27) em dois momentos na Igreja Missão na Praia da Costa: às 10h e 19h. Fundado no interior de Goiás há 31 anos, eles fazem sucesso em espetáculos no Brasil e em outros países.
O Quarteto Gileade, que tem milhares de seguidores nas redes sociais e é ligado à Assembleia de Deus da cidade de Rio Verde (GO), é formado pelo primeiro tenor, diácono Marcos Rosa; pelo segundo tenor, pastor Nivaldo Silva; pelo barítono, pastor Jabes Rosa; e pelo baixo, evangelista Aluísio Júnior.
As duas apresentações deste domingo integram a programação de aniversário dos 28 anos da Missão Praia da Costa, que serão comemorados em 19 de janeiro do ano que vem.

Veja Também

Pastor que inovou igreja na Praia da Costa comemora 48 anos de ministério

Igreja evangélica na Praia do Canto supera crise, conclui reforma e muda de nome

O templo tem capacidade para 1,7 mil pessoas, mas serão instalados telões para quem quiser acompanhar as duas apresentações, em estilos diferentes, do quarteto.
Fundador da igreja na Praia da Costa, o pastor Simonton Araújo destaca a importância de proclamar o Evangelho de uma forma mais contemporânea. “A caminho dos nossos 28 anos, reunimos amigos de diversas partes do Brasil, de diferentes denominações cristãs, que proclamam o Evangelho com estratégias diferentes, e apesar de tantas diferenças, temos um só objetivo, que é anunciar o evangelho, gloriando-me a Deus e abençoando vidas”, afirma o pastor.
Pastor Simonton Araújo preside culto na Missão Praia da Costa
Pastor Simonton Araújo é o fundador da Missão Praia da Costa Crédito: Redes sociais
A série comemorativa dos 28 anos da Missão começou em 23 de setembro com a presença do pastor Cláudio Duarte, do cantor João Alexandre e do pastor Hernandes Dias Lopes, entre outros convidados.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Pastor no ES critica criação do Dia Nacional do Pastor Evangélico

Pastor famoso no ES é transferido para uma das maiores igrejas do Rio

Morre no ES pastor que marcou época entre os evangélicos do Brasil

Veja quem é quem: dom Dario muda padres na Arquidiocese de Vitória

Bruce Willis, irmão de John Lennon, será ordenado padre no ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Música Praia da Costa religião Vila Velha Pastor Goiás Igreja Evangélica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Curva do petróleo confirma que o ES precisa olhar para novos horizontes
Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados