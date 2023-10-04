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Leonel Ximenes

Simulação de emergência em usina hidrelétrica mobiliza cidade do ES

População vai conhecer as mensagens das sirenes, as rotas de fuga e os pontos de encontro em caso de acidente

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 12:16

Públicado em 

04 out 2023 às 12:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Usina Hidrelétrica de Aimorés fica na divisa com Baixo Guandu, no ES
A Usina Hidrelétrica de Aimorés (MG) fica próximo à divisa com o ES Crédito: Divulgação
A cidade de Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, está mobilizada para participar neste sábado (7), às 15h, de um exercício de evacuação promovido pela Usina Hidrelétrica de Aimorés (MG), vizinha à cidade capixaba. Cerca de 250 profissionais vão participar da ação preventiva de segurança.
A simulação tem como objetivo capacitar a população das duas cidades que vivem às margens da Bacia do Rio Doce para atuação em caso de emergência.
O exercício, que deve durar cerca de uma hora, é fundamental, segundo a direção da usina hidrelétrica, para que a população conheça as mensagens das sirenes, as rotas de fuga e os pontos de encontro em caso de acidente.

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“A participação neste exercício preventivo e educativo vai nos ajudar a melhorar nossos processos de gestão de emergência, deixando nossa comunidade e os órgãos envolvidos cada vez mais preparados para uma eventual emergência”, destaca o gerente de Responsabilidade Social e Comunicação da Aliança Energia, empresa controladora da usina, Marcelo Werly.
Ainda de acordo com o gerente, as barragens da Usina de Aimorés seguem estáveis e seguras, e esse exercício simulado faz parte de uma rotina preventiva de orientação da comunidade, mesmo para usinas em condições normais de segurança, em cumprimento à legislação vigente.
Além desse simulado preventivo para capacitação da população, a Aliança realiza testes mensais das sirenes, sempre na primeira quarta-feira do mês, que visam certificar que as sirenes instaladas nas estações remotas estão recebendo adequadamente o comando de acionamento.
A atividade será promovida pelo Grupo de Trabalho formado pelas Coordenadorias Municipais de Proteção de Defesa Civil (COMPDECs) de Aimorés e Baixo Guandu, Polícia Militar de Minas Gerais e do Espírito Santo, Bombeiros Militares dos dois Estados e Aliança Energia.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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