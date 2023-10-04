Simulação de emergência em usina hidrelétrica mobiliza cidade do ES

A Usina Hidrelétrica de Aimorés (MG) fica próximo à divisa com o ES Crédito: Divulgação

A cidade de Baixo Guandu , no Noroeste do Estado, está mobilizada para participar neste sábado (7), às 15h, de um exercício de evacuação promovido pela Usina Hidrelétrica de Aimorés (MG), vizinha à cidade capixaba. Cerca de 250 profissionais vão participar da ação preventiva de segurança.

A simulação tem como objetivo capacitar a população das duas cidades que vivem às margens da Bacia do Rio Doce para atuação em caso de emergência.

O exercício, que deve durar cerca de uma hora, é fundamental, segundo a direção da usina hidrelétrica, para que a população conheça as mensagens das sirenes, as rotas de fuga e os pontos de encontro em caso de acidente.

“A participação neste exercício preventivo e educativo vai nos ajudar a melhorar nossos processos de gestão de emergência, deixando nossa comunidade e os órgãos envolvidos cada vez mais preparados para uma eventual emergência”, destaca o gerente de Responsabilidade Social e Comunicação da Aliança Energia, empresa controladora da usina, Marcelo Werly.

Ainda de acordo com o gerente, as barragens da Usina de Aimorés seguem estáveis e seguras, e esse exercício simulado faz parte de uma rotina preventiva de orientação da comunidade, mesmo para usinas em condições normais de segurança, em cumprimento à legislação vigente.

Além desse simulado preventivo para capacitação da população, a Aliança realiza testes mensais das sirenes, sempre na primeira quarta-feira do mês, que visam certificar que as sirenes instaladas nas estações remotas estão recebendo adequadamente o comando de acionamento.