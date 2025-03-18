Servidor na mira: grande cidade no ES lança pacotaço para reduzir gastos

Sede da Prefeitura de Colatina Crédito: PMC

Preocupado com o comprometimento do orçamento municipal, o prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos (PSD), resolveu adotar uma série de medidas para conter os gastos públicos. Entre as medidas, estão controle de horas extras, modernização do ponto eletrônico, redução de estagiários, fim do home office e avaliação do desempenho dos servidores.

A prefeitura alega que o pacote de contenção de gastos é necessário principalmente pelo aumento da alíquota patronal do INSS, que crescerá 12% nos próximos três anos, segundo estimativa da administração municipal.

Só com a redução de horas extras, desde janeiro, a Prefeitura de Colatina afirma que conseguiu economizar 40% com essa despesa. “Para alcançar esse resultado, a prefeitura intensificou a fiscalização do cumprimento da carga horária dos servidores, garantindo que as horas trabalhadas estejam dentro dos limites legais e necessários”, diz a gestão.

As medidas incluem a revisão dos dispositivos legais de controle de assiduidade, com a ampliação do número de servidores com obrigatoriedade de registrar o ponto e o retorno do regime de trabalho presencial.

Em relação à jornada de trabalho, a prefeitura lançou uma licitação para a aquisição de relógios de ponto para todos os prédios públicos municipais.

Prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos Crédito: Heriklis Douglas

Para conter o gasto com pessoal, a PMC anunciou que pretende diminuir de 1 mil para 300 o número de estagiários contratados. E para os próximos três meses, está prevista uma avaliação de desempenho de todos os servidores.

O orçamento geral de Colatina para o ano de 2025 chega a quase R$ 1 bilhão (R$ 957.231.573,67). Com o pacote de contenção de gastos, a prefeitura informa que pretende economizar pelo menos R$ 10 milhões.