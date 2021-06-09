Serra vai retirar pedra que bloqueia trilha no Mestre Álvaro

A Secretaria de Meio Ambiente da Serra
, com apoio das ONGs Guardiões do Mestre e Amigos do Mestre, fará neste domingo (13), às 7h, a rolagem da pedra que impede, momentaneamente, a utilização da Trilha de Furnas, na APA Mestre Álvaro.
O processo de rolagem será realizado com a utilização de enxadões e cavadeiras para soltar mais a pedra do solo e a alavancar para um poço onde outras rochas já estão localizadas. De acordo com a Chefe da Divisão de Administração de Unidades de Conservação da Semma, Danielle Fátima de Aquino, a ação é necessária para manter a segurança das pessoas que fazem trilha no local.
Monumento natural de destaque na Serra, o Mestre Álvaro tem 833 metros de altura, apresentando vegetação e fauna da Mata Atlântica
. Muitos recursos hídricos fazem parte de três bacias hidrográficas diferentes, além de compor o corredor ecológico Duas Bocas-Mestre Álvaro.
O local foi transformado em Unidade de Conservação, sendo denominado APA (Área de Proteção Ambiental) Estadual de Mestre Álvaro em 1991.