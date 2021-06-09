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Leonel Ximenes

Serra vai retirar pedra que bloqueia trilha no Mestre Álvaro

Obstáculo, que está impedindo a utilização da Trilha de Furnas, será removido neste domingo (13)

Públicado em 

09 jun 2021 às 16:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O processo de rolagem da pedra será realizado com a utilização de enxadões e cavadeiras
O processo de rolagem da pedra será realizado com a utilização de enxadões e cavadeiras Crédito: Semma/PMS
A Secretaria de Meio Ambiente da Serra, com apoio das ONGs Guardiões do Mestre e Amigos do Mestre, fará neste domingo (13), às 7h, a rolagem da pedra que impede, momentaneamente, a utilização da Trilha de Furnas, na APA Mestre Álvaro.
O processo de rolagem será realizado com a utilização de enxadões e cavadeiras para soltar mais a pedra do solo e a alavancar para um poço onde outras rochas já estão localizadas. De acordo com a Chefe da Divisão de Administração de Unidades de Conservação da Semma, Danielle Fátima de Aquino, a ação é necessária para manter a segurança das pessoas que fazem trilha no local.
A Defesa Civil da Serra emitiu, recentemente, um parecer técnico recomendando a não utilização da Trilha de Furnas na APA Mestre Álvaro, justamente por causa da instabilidade dessa pedra. Após a rolagem, o local poderá ser utilizado novamente. A APA tem outras três trilhas: Norte, Três Marias e Pitanga.

MAIOR MONUMENTO NATURAL DA SERRA

Monumento natural de destaque na Serra, o Mestre Álvaro tem 833 metros de altura, apresentando vegetação e fauna da Mata Atlântica. Muitos recursos hídricos fazem parte de três bacias hidrográficas diferentes, além de compor o corredor ecológico Duas Bocas-Mestre Álvaro.
O local foi transformado em Unidade de Conservação, sendo denominado APA (Área de Proteção Ambiental) Estadual de Mestre Álvaro em 1991.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Meio Ambiente Serra Mestre Álvaro Prefeitura da Serra
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