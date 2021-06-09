Serra vai retirar pedra que bloqueia trilha no Mestre Álvaro

O processo de rolagem será realizado com a utilização de enxadões e cavadeiras para soltar mais a pedra do solo e a alavancar para um poço onde outras rochas já estão localizadas. De acordo com a Chefe da Divisão de Administração de Unidades de Conservação da Semma, Danielle Fátima de Aquino, a ação é necessária para manter a segurança das pessoas que fazem trilha no local.