Serra vai ampliar em duas horas atendimento nas unidades de saúde

O município da Serra é o primeiro do Estado a aderir ao programa federal “Saúde na Hora” e, a partir de hoje, vai ampliar em duas horas o atendimento para pacientes de unidades básicas de saúde. O padrão é que a assistência seja feita das 7 às 17h, e alguns postos vão estender a jornada até as 19h.
Cronograma
A ampliação começa pelo bairro José de Anchieta. Na próxima semana, Nova Carapina I também estará com horário estendido. E, da segunda quinzena em diante, Jardim Carapina, Carapina Grande, Jardim Tropical e Planalto Serrano A.
Por etapas
Essa é a primeira fase do programa, que conta com apoio financeiro do Ministério da Saúde. Gradativamente, outros bairros também serão contemplados. Nas unidades, o atendimento será em clínica geral, pediatria e ginecologia.
