Serra puxa redução de homicídios no Espírito Santo

Aline Nunes - interina

Policiamento no bairro Central Carapina, na Serra. Crédito: Bernardo Coutinho

O Espírito Santo teve menos 115 homicídios nos primeiros sete meses de 2019, se comparado ao mesmo período do ano passado, e a Serra foi o município com maior redução: menos 37 vítimas do que em 2018, o equivalente a 32%.

Série histórica

Serra saiu da casa dos três dígitos e registrou 83 ocorrências de janeiro a julho, sendo que o último mês avaliado apresentou o segundo melhor resultado (7 casos) ao longo de 26 anos de série histórica dos dados de homicídios.

Subindo em Viana

Na região metropolitana, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Guarapari também apresentaram queda nos indicadores de homicídios, mas Viana continua com a tendência de crescimento. Neste ano foram 12 assassinatos e, em 2018, 7. Embora os números absolutos sejam mais baixos do que outros da região, o aumento é de quase 42%.

Zerado

Em todo o Estado, 22 cidades não registraram homicídios até julho. No ano passado, eram 17.

Salto no interior

Por outro lado, Domingos Martins, na região serrana, teve um pico de violência para as características do município: de zero pulou para quatro casos.

Mourão em Vitória

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, estará em Vitória no próximo dia 29, no aniversário de 27 anos do Sindiex. O presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Estado, Marcilio Machado, fez o convite, que foi confirmado na noite de ontem. As comemorações serão no Itamaraty e Mourão falará para 400 convidados.

Estratégia

O Movimento Praia do Canto está mobilizando uma nova estratégia para reduzir o índice de violência no bairro, que tem registrado muitos assaltos.

Tempo real

É o cerco inteligente de segurança, com previsão de compartilhamento de imagens feitas por câmeras de condomínios, em tempo real, para as polícias Civil e Militar e também para os condôminos cadastrados. O projeto será apresentado na próxima quinta a moradores.

Pela cidadania

Durante o dia de hoje, das 9 às 17h, advogados vão promover atendimento gratuito à população em todas as áreas jurídicas. A ação será realizada na Praça Oito, no Centro de Vitória.

Assistência

A Defensoria Pública da União está de olho no município de Cariacica que, até o final deste mês, deve instalar um Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi), conforme determinação da Justiça. A prefeitura garante que vai cumprir e, a coluna, que vai acompanhar!

Divergências

A votação da representação que o presidente da Câmara de Vitória, Cléber Felix, fez em desfavor do vereador Leonil teve alguns episódios contraditórios.

Sim ou não?

Vinícius Simões, aliado de Leonil na Câmara, votou na Corregedoria pela admissibilidade da representação. Dois dias depois, em plenário, votou contra. Será que recebeu orientação do partido para não prejudicar o colega?

Congestionamento

Leitora da coluna se queixa que o trânsito a partir do viaduto de Cariacica, em direção à região serrana, está insuportável. E não é apenas nos horários de pico. Toda vez que sai de Vitória para Domingos Martins, é lentidão na certa.

Sem sinal

O problema, segundo ela, é um semáforo na entrada do bairro Marcílio de Noronha, em Viana. Trajeto do viaduto até o cruzamento das BRs 101 e 262, que normalmente fazia em 10 minutos, agora pode durar até uma hora. E pergunta: semáforo ali é adequado?

Compartilhando

Cariacica foi a primeira cidade do Brasil a emitir uma Licença de Impacto Determinado (LID), que reduz o tempo de tramitação de processos de licenciamento de até um ano para 30 dias. Por essa iniciativa, vai compartilhar hoje, no Ministério Público, informações sobre o tema e qualificar promotores da área de Meio Ambiente.

Turismo em alta

O Espírito Santo registrou, no primeiro semestre, aumento de 51% no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo (Cadastur), em comparação ao mesmo período do ano passado. O indicador aponta que, quanto maior a adesão, melhor para o segmento.

Mamaço

Em comemoração pela Semana Mundial do Aleitamento Materno, e reforçando a importância da prática, na próxima quinta será realizado um mamaço com cerca de 30 mulheres e seus filhos, na praça central do hospital Dr. Jayme dos Santos Neves.

