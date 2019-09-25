Serra não exige mais licença e alvará para atividades de baixo risco

Civit I, área de concentração de empresas na Serra. Crédito: Sagrilo

Atividades de baixo risco não vão precisar mais de autorização da Prefeitura da Serra para se implantar e funcionar no município. A prefeitura espera que a dispensa de licenças e alvarás atraia empreendedores e ajude a abrir 5 mil novos negócios na cidade até o ano que vem.



Lista federal



De acordo com o decreto 5.327 assinado pelo prefeito Audifax Barcelos nesta semana, a Serra vai seguir a lista com 287 atividades econômicas do governo federal que não precisam de autorizações prévias para funcionar.

Tudo na internet

Para as demais atividades, de risco médio e alto, há um ambiente único para emissão de alvarás de funcionamento e sanitário. O empresário não gasta mais com várias cópias de documentos ou se desloca até a prefeitura. Tudo é feito on-line, por meio do portal www.simplifica.es.gov.br.

Verona lá e cá

Ontem, o governador Casagrande (PSB) visitou uma feira de mármore e granito em Verona, na Itália. Enquanto isso, em Verona, Viana, polícia e bandidos trocavam tiros.

A surpresa

Um cidadão capixaba baixou o aplicativo da Carteira de Trabalho digital e ao conferir seu histórico trabalhista se surpreendeu com um dos registros.

Presidente com educação

É que sua ocupação atual, de professor da Sedu, foi alterada para a de presidente da República no app. Uma coisa ele tem certeza: enquanto for presidente vai priorizar a educação.

Direita, volver!

A moda está pegando. O vereador Joel da Costa (Cidadania), cabo da reserva da PM, está indo de farda às sessões da Câmara de Cariacica.

É golpe!

O PM Chico Siqueira foi vítima de um golpe. Criaram um perfil falso do vereador de Vila Velha e estão pedindo para depositar dinheiro numa conta em nome dele e vendendo armas pela sua página.

Viva a democracia!

Virou lei estadual: agora é proibido homenagens ao regime militar e à ditadura. Isto em Pernambuco.

Na era digital

No dia 4 de outubro, o Poder Judiciário, o município de Vitória e o Banestes vão firmar uma parceria para desenvolvimento e implantação do Sistema de Mediação Digital das Execuções Fiscais.

Constatação

O senador Contarato emparedou o procurador.

Novo capixaba

O paraibano Philipe Lemos, que apresentou o Jornal Nacional, vai receber o título de Cidadão do ES. A proposição é do deputado Lorenzo Pazolini.

O recado

Por falar em Pazolini, ele fez um discurso carregado de recados na noite de terça-feira na Assembleia, durante sessão especial em homenagem aos guardas municipais.

A crítica

“Lamento a postura de alguns gestores que ainda agem de maneira arbitrária, vil, covarde, cruel, antidemocrática. Isto, sim, é uma real ameaça à sociedade capixaba. Esses gestores não entenderam que não são donos da prefeitura, que não são donos do Estado. O Espírito Santo é dos capixabas, Vitória é dos vitorienses.”

A pré-candidatura

Lembrando: Pazolini (sem partido) é apontado como um dos pré-candidatos a prefeito de Vitória.

Sob nova direção

A escolha será na primeira quinzena de outubro, mas a coluna adianta: o próximo presidente do TRE-ES será o desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. O vice e corregedor será o desembargador Carlos Simões Fonseca.

Muito trabalho

Ambos terão a importante tarefa de presidir as eleições municipais do ano que vem. O pleito, aliás, deve ser muito polêmico.

Alô, dr. Augusto Aras!

O sr. costuma assinar papéis e manifestos que não lê?

