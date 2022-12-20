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Leonel Ximenes

Secretário de Casagrande vai assumir a direção-geral da PRF

Edmar Camata é o atual titular da Secretaria de Controle e Transparência do Espírito Santo

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 17:29

Públicado em 

20 dez 2022 às 17:29
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O secretário estadual de Controle e Transparência, Edmar Camata, em Sessão Solene em homenagem aos 35 anos do Fisco Capixaba Data: 17/09/2019
Edmar Camata é policial rodoviário federal de carreira Crédito: Lissa De Paula/Ales
O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), confirmou na tarde desta terça-feira (20) que Edmar Camata, secretário de Controle e Transparência do Espírito Santo, será o novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
O nome de Camata, que é policial rodoviário federal de carreira, já estava cotado para o cargo, conforme a coluna publicou na semana passada. “O Espírito Santo nunca teve ninguém nessa posição. Os resultados obtidos em transparência e governança aqui qualificam o nosso Estado e as pessoas a terem um protagonismo nacional”, disse o secretário à coluna na ocasião.

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Secretário de Casagrande cotado para assumir direção-geral da PRF

Logo após ser anunciado o nome do seu secretário, o governador Renato Casagrande (PSB) se manifestou no Twitter: “Parabenizo o Secretário de Controle e Transparência, Edmar Camata, pela indicação ao cargo de Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal. Agradecemos seu trabalho desenvolvido no ES e desejamos muito sucesso em sua nova jornada”.
Pelo Twitter, o governador Casagrande parabenizou Edmar Camata
Pelo Twitter, o governador Casagrande parabenizou Edmar Camata Crédito: Twitter
Nascido no Rio de Janeiro, Camata ingressou na PRF em 2006, no cargo de agente de polícia. Desde janeiro de 2019, está licenciado da função porque assumiu a Secretaria de Controle e Transparência do Espírito Santo.
É formado em Direito pela Ufes e mestre em Políticas Anticorrupção pela Universidade de Salamanca, na Espanha.
O anúncio do novo diretor-geral aconteceu no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) exonerou Silvinei Vasques do cargo. Até janeiro, a direção da PRF ficará a cargo do diretor-geral substituto (atual diretor-executivo), Marco Antônio Territo de Barros.
A exoneração de Silvinei do cargo de diretor-geral da PRF foi publicada na edição desta terça do Diário Oficial da União (DOU) e assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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