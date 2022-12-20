Secretário de Casagrande vai assumir a direção-geral da PRF

O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública
, Flávio Dino (PSB), confirmou na tarde desta terça-feira (20) que Edmar Camata, secretário de Controle e Transparência do Espírito Santo, será o novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
O nome de Camata, que é policial rodoviário federal de carreira, já estava cotado para o cargo, conforme a coluna publicou na semana passada
. “O Espírito Santo nunca teve ninguém nessa posição. Os resultados obtidos em transparência e governança aqui qualificam o nosso Estado e as pessoas a terem um protagonismo nacional”, disse o secretário à coluna na ocasião.
Logo após ser anunciado o nome do seu secretário, o governador Renato Casagrande (PSB) se manifestou no Twitter: “Parabenizo o Secretário de Controle e Transparência, Edmar Camata, pela indicação ao cargo de Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal. Agradecemos seu trabalho desenvolvido no ES e desejamos muito sucesso em sua nova jornada”.
Nascido no Rio de Janeiro, Camata ingressou na PRF em 2006, no cargo de agente de polícia. Desde janeiro de 2019, está licenciado da função porque assumiu a Secretaria de Controle e Transparência do Espírito Santo.
É formado em Direito pela Ufes
e mestre em Políticas Anticorrupção pela Universidade de Salamanca, na Espanha.
A exoneração de Silvinei do cargo de diretor-geral da PRF foi publicada na edição desta terça do Diário Oficial da União (DOU) e assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.
Em novembro, Silvinei virou réu por improbidade administrativa acusado de pedir votos irregularmente para Bolsonaro durante a disputa presidencial.